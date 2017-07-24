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14:14 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС: На Крым надвигается мощный ливень

Спасатели объявили экстренное предупреждение.

В ближайшие 2−3 часа и до конца дня 24 июля в Крыму ухудшится погода.

— По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20−25 м/с, — сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Завтра, 25 июля, на полуострове также ожидается дождливая погода. При этом в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

ВАЖНО.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101» — единый телефон пожарных и спасателей.

(3652) 55−09−04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

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