МЧС: На Крым надвигается мощный ливень
Спасатели объявили экстренное предупреждение.
Спасатели объявили экстренное предупреждение.
В ближайшие 2−3 часа и до конца дня 24 июля в Крыму ухудшится погода.
— По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20−25 м/с, — сообщили в
Завтра, 25 июля, на полуострове также ожидается дождливая погода. При этом в западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
ВАЖНО.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
«101» — единый телефон пожарных и спасателей.
(3652) 55−09−04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.