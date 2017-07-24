В Самаре восстановят часть сетей уличного освещения и праздничной иллюминации
Аукцион на восстановление сетей уличного освещения и праздничной иллюминации департамент городского хозяйства и экологии Самары объявил на портале госзакупок.
Аукцион на восстановление сетей уличного освещения и праздничной иллюминации департамент городского хозяйства и экологии Самары объявил на портале госзакупок.
Подрядчику нужно восстановить электрические сети и устройства наружного освещения жилых территорий, провести монтаж конструктивных элементов праздничной иллюминации в городских линиях электропередачи. В частности, планируется установка праздничных композиций «Царский павлин», «Новогодние шары», «Избушка», «Часы», «Мишка» и других.
Начальная максимальная стоимость контракта — 25,8 млн рублей. Подрядчика определят 14 августа.