В Хохольском районе подсолнечник впервые за 30 лет поразила тля

Источник: РИА "Воронеж"

Посевы подсолнечника в Хохольском районе впервые за 30 лет поразила тля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила главный агроном отдела сельского хозяйства администрации района Нина Балашова в понедельник, 24 июля.

Агрономы сельхозпредприятий района и фермеры заметили, что у подсолнечника скручены листья и изменена пигментация. По словам Нины Балашовой, листья растения густо усеяны тлей. Если вовремя не обработать посевы, урожайность снизится.

— Работаю 25 лет, никогда не видел, чтобы тля поражала сельскохозяйственные культуры, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель одного из сельхозпредприятий Юрий Мысков.

Аграрии района, чтобы спасти растения, провели дополнительную обработку фунгицидами. По словам специалиста хохольского отделения ФГБУ «Россельхозцентр» Марины Махмудовой, распространению вредных насекомых способствовали погодные условия нынешнего лета. Поэтому паразиты массово размножились и распространились в таких масштабах, поселившись даже на подсолнечнике.

Справка РИА «Воронеж»