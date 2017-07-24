Элис Купер обнаружил у себя забытую работу Уорхола ценой в миллионы долларов
Американский
Американский
Произведение выполнено в
По словам менеджера певца Шепа Гордона, Купер и Уорхол подружились в 1972 году в
Отмечается, что о приобретенном «Маленьком электрическом стуле» Купер больше не вспоминал.
В то время Элис выпускал по два альбома в год, а все остальное время выступал на гастролях. Это было время рок-н-ролла, никто из нас ни о чем не задумывался. Закончилось это тем, что Элиса упекли в психбольницу из-за алкоголизма, после чего он переехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес.
«Тогда никто не думал, что работа
Про «Маленький электрический стул» вспомнили, когда такое же произведение из серии «Смерть и катастрофа», исполненное в
«Мать Элиса рассказала, что работу положили в кладовку. Мы нашли ее там свернутой в трубку», — сказал Гордон. Он заметил, что когда певцу открыли эстимейт «Маленького электрического стула», «у него челюсть отвисла». Купер отказался продавать произведение, заявив, что повесит его у себя дома.
Энди Уорхол — американский художник, дизайнер, писатель и коллекционер. Он стал одной из самых известных фигур в истории
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