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14:53 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Сотрудники ГИБДД нашли нарушения в работе водителей автобусов

Пассажирский транспорт проверили сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге и нашли массу нарушений. Рейд прошел накануне на въезде в столицу Урала на Московском тракте.

Источник: Вести - Екатеринбург

За несколько часов работы автоинспекторы проверили 15 автобусов. По итогу составлено 3 административных протокола на водителей: в двух случаях за не оформленную путевую документацию и в одном за отсутствие тахографа.

Подобные рейды в Свердловской области проводятся постоянно и не случайно: только за первое полугодие 2017 и только в Екатеринбурге по вине водителей автобусов произошла 21 авария, в которых пострадали 24 человека.

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