Сотрудники ГИБДД нашли нарушения в работе водителей автобусов
Пассажирский транспорт проверили сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге и нашли массу нарушений. Рейд прошел накануне на въезде в столицу Урала на Московском тракте.
Пассажирский транспорт проверили сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге и нашли массу нарушений. Рейд прошел накануне на въезде в столицу Урала на Московском тракте.
За несколько часов работы автоинспекторы проверили 15 автобусов. По итогу составлено 3 административных протокола на водителей: в двух случаях за не оформленную путевую документацию и в одном за отсутствие тахографа.
Подобные рейды в Свердловской области проводятся постоянно и не случайно: только за первое полугодие 2017 и только в Екатеринбурге по вине водителей автобусов произошла 21 авария, в которых пострадали 24 человека.