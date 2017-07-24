В Севастополе со светофоров убрали «зеленый стрелки»

Как журналистам рассказал врио губернатора города Дмитрий Овсянников, большинство «зеленых стрелок» будут заменены в соответствии с российскими нормами на дополнительные секции светофора.

«Из всех 30 светофорных объектов, на которых стояли “зеленые стрелки”, на 18 будут установлены дополнительные секцию. По остальным 12 объектам ГИБДД категорически настояло, что нельзя установить постоянно горящие секции — это нарушает правила дорожного движения», — отметил он.

Также Овсянников сообщил, что работа светофоров, которые остаются без «зеленых стрелок», будет откорректирована. «Будет изменен временной режим того или иного сигнала с тем, чтобы оптимизировать движение по этим перекресткам», — подчеркнул он.