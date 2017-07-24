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14:40 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе со светофоров убрали «зеленый стрелки»

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости (Крым). В Севастополе со светофоров убрали «зеленые стрелки» — указатель был установлен при Украине, он разрешает поворот на право на красный свет, если движению ничего не мешает.

Как журналистам рассказал врио губернатора города Дмитрий Овсянников, большинство «зеленых стрелок» будут заменены в соответствии с российскими нормами на дополнительные секции светофора.

«Из всех 30 светофорных объектов, на которых стояли “зеленые стрелки”, на 18 будут установлены дополнительные секцию. По остальным 12 объектам ГИБДД категорически настояло, что нельзя установить постоянно горящие секции — это нарушает правила дорожного движения», — отметил он.

Также Овсянников сообщил, что работа светофоров, которые остаются без «зеленых стрелок», будет откорректирована. «Будет изменен временной режим того или иного сигнала с тем, чтобы оптимизировать движение по этим перекресткам», — подчеркнул он.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в июне Овсянников договорился с городским УМВД о том, что пока жителей города не будут штрафовать за проезд на «зеленую стрелку» — нормой правил дорожного движения Украины, которая не предусмотрена в ПДД РФ.

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