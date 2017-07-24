В Самаре из-за перекрытия Московского шоссе автобусы и троллейбусы пустят в объезд

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В связи с этим движение по магистрали от улицы Киевской до проспекта Масленникова будет закрыто до 1 октября этого года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Из-за перекрытия данного участка общественный транспорт пустят в объезд:

1. Автобусы №№ 1, 1к, 46:

в направлении ул. Полевой — по своему маршруту; в направлении ул. Авроры — по ул. Мичурина, пр. Масленникова, Московскому шоссе и далее по своим маршрутам.

2. Автобус № 37:

в направлении ул. Коммунистической — по своему маршруту; в направлении ул. Авроры — по ул. Коммунистической, Московскому шоссе, ул. Киевской, ул. Тухачевского, ул. Гагарина, ул. Революционной, Московскому шоссе и далее по своему маршруту.

3. Автобус № 67:

в направлении ул. Полевой — по своему маршруту; в направлении ул. Авроры — по ул. Мичурина, Московскому шоссе, ул. Киевской, ул. Тухачевского, ул. Гагарина, ул. Революционной, Московскому шоссе и далее по своему маршруту.

4. Автобусы №№ 210, 240:

в направлении ул. Полевой — по своему маршруту; в направлении ул. Революционной — по Московскому шоссе, ул. Киевской, ул. Тухачевского, ул. Гагарина и далее по своим маршрутам.

5. Автобус № 207:

в направлении ул. Полевой — по ул. Партизанской, ул. Тухачевского, ул. Пензенской, ул. Владимирской, ул. Коммунистической, ул. Клинической, ул. Мичурина и далее по своему маршруту; в направлении ул. Революционной — по своему маршруту.

6. Троллейбусы №№ 12, 17, 20: