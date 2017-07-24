Пожаловаться на проблемы с отоплением в этом году будет проще

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Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Олег Седельник, передает БЕЛТА.

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К началу отопительного сезона станет больше штатных сотрудников, а также предполагается набрать работников на несколько недель по срочному договору. Будут организованы дополнительные смены, что позволит в случае возникновения сложностей с запуском отопления в жилом фонде оперативно реагировать на проблемы. Также предусмотрены мероприятия по внедрению профессиональной IP-телефонии.

По словам Олега Седельника, в 2017 году достигнуты положительные результаты по уменьшению показателя средней продолжительности разговора заявителя с оператором, в результате чего существенно снизился процент пропущенных вызовов. Так, если в 2016 году было пропущено 11% вызовов, то в I полугодии — не больше 4%.