Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Порошенко пригрозил Кремлю
Как использовать для хранения место вокруг окна
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Назван телеведущий с самым высоким доходом
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
СМИ: Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кравчук: Российская власть делает большую историческую ошибку
В ЛНР сказали, как бойцы ВСУ продают свои позиции
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Политические битвы
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
16:47 (мск), источник: Ежедневник.by

Пожаловаться на проблемы с отоплением в этом году будет проще

В Минске планируется увеличить количество сотрудников контакт-центра ЖКХ и представить новые сервисы информирования граждан.

Источник: Ежедневник.by

Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Олег Седельник, передает БЕЛТА.

Читайте также
Восстановление белорусской экономики продолжится, но будет медленным

К началу отопительного сезона станет больше штатных сотрудников, а также предполагается набрать работников на несколько недель по срочному договору. Будут организованы дополнительные смены, что позволит в случае возникновения сложностей с запуском отопления в жилом фонде оперативно реагировать на проблемы. Также предусмотрены мероприятия по внедрению профессиональной IP-телефонии.

По словам Олега Седельника, в 2017 году достигнуты положительные результаты по уменьшению показателя средней продолжительности разговора заявителя с оператором, в результате чего существенно снизился процент пропущенных вызовов. Так, если в 2016 году было пропущено 11% вызовов, то в I полугодии — не больше 4%.

До 1 ноября 2015 года в Минске насчитывалось 156 телефонных номеров, по которым граждане могли позвонить при необходимости решить проблему, связанную с обслуживанием жилого фонда. Теперь же в столице работает единый номер 115. В структуре контакт-центра два отдела — информационно-сервисного обслуживания (его сотрудники принимают вызов, размещают заявку в автоматизированной системе) и единой диспетчерской службы (обеспечивает координацию, мониторинг и контроль выполнения заявок). Центр работает круглосуточно семь дней в неделю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сделано в Беларуси. Агропромышленный комплекс: бройлерный король и кормовые дела
Reuters: ФРГ предложила расширить санкции из-за турбин Siemens
Закон об отмене бесплатного багажа притормозили в Совфеде
Доход ректора Горного университета в 30 р. превысил его зарплату
Валерий Карпин прекратил работу на телеканале «Матч ТВ»
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
«Недетский разговор» с Путиным собрал в Сети 6 млн просмотров
Microsoft похоронит Paint
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч В объяснительной записке работник организации просит не наказывать его, так как на место пожара он «прилетел» за 2 минуты
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФРС поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, подчеркнув «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Выпускнице, разоблачившей «липовую» медалистку, грозит суд Скандал, который произошел в конце июня в Адыгее, похоже, разгорается с новой силой.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь