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14:58 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге насчитали 14 опасных для жизни трамвайных остановок

Активисты организации «Удобный город» вышли с предложением к мэрии города.

Источник: РИА "Новости"

Активисты городского движения «Удобный город» насчитали 14 опасных трамвайных остановок в Екатеринбурге. Организация обратилась в администрацию города для обустройства платформ на остановках общественного транспорта, передает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 24 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.

Участники движения обратили внимание на те трамвайные остановки в городе, где отсутствует отдельная платформа для посадки в транспорт. По словам руководителя организации Романа Тихонова, в ГИБДД им не смогли предоставить статистические данные по наездам трамваев на людей, поскольку в ведомстве не ведут такой статистики. Однако, исходя из общего обзора по ДТП, пришли к мнению, что ежегодно по адресам, где располагаются остановки без специальных платформ, происходит 3−5 наездов на пешеходов ежегодно.

«Екатеринбургский трамвай перевозит 119 миллионов пассажиров в год. При 315 трамвайных остановках в городе ежедневно через каждую из них проходит порядка 1 тысячи пассажиров. Это значит, что 14 тысяч пассажиров подвергаются опасности наезда автомобиля каждый день», — отмечает Роман Тихонов.

Активисты движения «Удобный город» направили собранный ими список в мэрию Екатеринбурга и параллельно обратились к горожанам сообщать об опасных остановках в городе через электронную приемную мэрии.

Список опасных остановок трамвая в Екатеринбурге:

  • «Пл. 1905 года» (в обе стороны).
  • «Фрунзе» (в обе стороны).
  • «Куйбышева — Луначарского» (от «Дома кино»).
  • «Гостиница «Исеть» (в сторону Шарташской).
  • «Шарташская» (в обе стороны).
  • «Дворец молодежи» (в сторону Шейнкмана).
  • «Металлургов» (в обе стороны).
  • «Энтузиастов» (в сторону Старых Большевиков).
  • «Донская» (в обе стороны).
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