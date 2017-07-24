В Екатеринбурге насчитали 14 опасных для жизни трамвайных остановок

Источник: РИА "Новости"

Активисты городского движения «Удобный город» насчитали 14 опасных трамвайных остановок в Екатеринбурге. Организация обратилась в администрацию города для обустройства платформ на остановках общественного транспорта, передает корреспондент «АиФ-Урал» в понедельник, 24 июля.

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Участники движения обратили внимание на те трамвайные остановки в городе, где отсутствует отдельная платформа для посадки в транспорт. По словам руководителя организации Романа Тихонова, в ГИБДД им не смогли предоставить статистические данные по наездам трамваев на людей, поскольку в ведомстве не ведут такой статистики. Однако, исходя из общего обзора по ДТП, пришли к мнению, что ежегодно по адресам, где располагаются остановки без специальных платформ, происходит 3−5 наездов на пешеходов ежегодно.

«Екатеринбургский трамвай перевозит 119 миллионов пассажиров в год. При 315 трамвайных остановках в городе ежедневно через каждую из них проходит порядка 1 тысячи пассажиров. Это значит, что 14 тысяч пассажиров подвергаются опасности наезда автомобиля каждый день», — отмечает Роман Тихонов.

Активисты движения «Удобный город» направили собранный ими список в мэрию Екатеринбурга и параллельно обратились к горожанам сообщать об опасных остановках в городе через электронную приемную мэрии.

Список опасных остановок трамвая в Екатеринбурге: