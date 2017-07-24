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15:24 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае голодные медведи стали выходить к людям

В населённых пунктах они ищут свалки, муравейники, малинники.

Источник: AP 2017

в Пермском крае медведи стали чаще выходить к людям. Об этом сообщили в отделе общественной безопасности и внутренней политики администрации Гремячинского муниципального района. Животных заметили в лесах, прилегающих к посёлку Южный, микрорайону Таёжный, Совхозу, а также недалеко от бывшей станции Морозной и реки Никитинки. Не исключено их присутствие в лесах возле сельских населенных пунктов.

Госохотинспектор по Гремячинскому муниципальному району Илья Палкин рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье», что в последнее время медведей в лесах становится всё больше. Документы на отстрел стоят дорого, охотиться на это животное непросто, да и сотрудники охотничьих хозяйств следят за браконьерами. Поэтому каждый год численность животных увеличивается в 2 раза.

«В лесу подходящей еды для них сейчас не так много. Кроме растительной пищи им нужна ещё и белковая. Поэтому они и выходят к людям. Медведи идут на свалки, ищут маравейники, также их интересуют ягоды, которых сейчас много появляется в полях. Ищут они и кусты малины. Медведь — животное опасное, поэтому людям стоит быть осторожными при встрече с ними. Если встретили его в лесу — постарайтесь быстрее уйти с медвежьей тропы. Главное — сохранять спокойствие. Не кричите и не бросайте ничего в медведя, защищаясь от него. Это может спровоцировать его на нападение», — пояснил Илья Палкин.

Напомним, в этом году жители жалуются также на нашествие ядовитых змей. Специалисты поясняют, что гадюки выползают из своих укрытий из-за погоды.

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