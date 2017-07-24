Житель Краснодара пожаловался Медведеву на городские дороги
Он предложил премьеру проехать по улице Тургенева.
Он предложил премьеру проехать по улице Тургенева.
Главе правительства рассказали о проведенных работах, выполненных в рамках краевой целевой программы «Краснодару — столичный облик», сообщает ТАСС.
Во время осмотра сквера Медведев пообщался с отдыхавшими там горожанами. Один из них пожаловался
«Слушайте, ребят. Есть вопрос. Давайте занимайтесь тем, что народ говорит», — сказал Медведев.
О масштабном ремонте дорог в Краснодаре заговорили после того, как губернатор региона, проехав по городским улицам, ужаснулся царящему на них беспределу и пообещал строго спросить с ответственных лиц. Самыми разбитыми жители города называли краснодарские улицы Тургенева и Новороссийскую.
Как сообщал «Югополис», во время прямой линии в президентом России Владимиром Путиным краснодарский студент пожаловался на ужасное состояние улицы Новороссийской. Студент также показал видеоролик с ямами, снятый там. Путин подчеркнул, что такого быть не должно.
Вскоре после этого было принято решение о выделении Краснодару в 2017 году более 3 млрд рублей на капитальный ремонт дорог. В настоящее время он уже идет на многих городских улицах.