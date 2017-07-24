Житель Краснодара пожаловался Медведеву на городские дороги

Источник: Югополис

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который 24 июля прибыл в Краснодар для участия в пленарном заседании форума партии «Единая Россия», посвященного проблематике городской среды, осмотрел краснодарский сквер «Дружба народов».

Главе правительства рассказали о проведенных работах, выполненных в рамках краевой целевой программы «Краснодару — столичный облик», сообщает ТАСС.

Во время осмотра сквера Медведев пообщался с отдыхавшими там горожанами. Один из них пожаловался премьер-министру на качество дорожного покрытия на улице Тургенева. «Хотите незабываемые впечатления о городе Краснодаре? Попросите вас провезти по улице Тургенева. (…) Каждый день ездим — это просто ужас. А если троллейбус — и убиться можно», — рассказал мужчина. Находившийся рядом мэр города Евгений Первышов в ответ пояснил, что улица поставлена в программу реконструкции, и в этом году начинается ее капитальный ремонт. По его словам, в настоящее время заканчиваются конкурсные процедуры, и после этого начинается двухгодичный ремонт.

«Слушайте, ребят. Есть вопрос. Давайте занимайтесь тем, что народ говорит», — сказал Медведев.

О масштабном ремонте дорог в Краснодаре заговорили после того, как губернатор региона, проехав по городским улицам, ужаснулся царящему на них беспределу и пообещал строго спросить с ответственных лиц. Самыми разбитыми жители города называли краснодарские улицы Тургенева и Новороссийскую.

Как сообщал «Югополис», во время прямой линии в президентом России Владимиром Путиным краснодарский студент пожаловался на ужасное состояние улицы Новороссийской. Студент также показал видеоролик с ямами, снятый там. Путин подчеркнул, что такого быть не должно.