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15:22 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на День города строго запретят торговать алкоголем

Табу на торговлю крепкими напитками в близлежащих магазинах будет действовать за два часа до увеселительных мероприятий.

Сегодня, 24 июля, на пресс-конференции глава департамента общественной безопасности Омска Евгений Скрипкарев заявил, что в День города вновь появится табу на продажу алкоголя.

В этом году праздник намечен на 5 августа. Причем в этом году крепкие напитки будут под запретом за два часа до и после развлекательных мероприятий.

 — За два часа до и после мероприятий будет запрещена торговля алкоголем. Это распространяется на все заведения, где торгуют крепкими напитками. Минэкономразвития вычерчивает план, и мы заранее обходим торговые точки. В последнее время проблем с торговлей алкоголем не наблюдается, как это было пять лет назад, — подчеркнул Скрипкарев.

Отметим, что все кафе или магазины, допустившие торговлю спиртным в указанном временном диапазоне, будут подвергаться штрафам.

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