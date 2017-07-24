В Омске на День города строго запретят торговать алкоголем

Сегодня, 24 июля, на пресс-конференции глава департамента общественной безопасности Омска Евгений Скрипкарев заявил, что в День города вновь появится табу на продажу алкоголя.

В этом году праздник намечен на 5 августа. Причем в этом году крепкие напитки будут под запретом за два часа до и после развлекательных мероприятий.

— За два часа до и после мероприятий будет запрещена торговля алкоголем. Это распространяется на все заведения, где торгуют крепкими напитками. Минэкономразвития вычерчивает план, и мы заранее обходим торговые точки. В последнее время проблем с торговлей алкоголем не наблюдается, как это было пять лет назад, — подчеркнул Скрипкарев.