Калининградских медиков обязали с сентября учить английский к ЧМ-2018

Врачи БСМП с сентября месяца начнут учить английский язык, чтобы иметь возможность общаться с иностранными пациентами во время ЧМ-2018 по футболу. Об этом в понедельник в ходе рабочего визита врио губернатора Антона Алиханова сообщила главврач медучреждения Елена Кучеренко, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

«Английский будем учить, с сентября месяца», — сказала Кучеренко.

«Вне зависимости от того, какая страна приедет к нам играть?», — уточнил Алиханов.