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15:09 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградских медиков обязали с сентября учить английский к ЧМ-2018

На случай затруднений в БСМП должны дежурить волонтеры.

Врачи БСМП с сентября месяца начнут учить английский язык, чтобы иметь возможность общаться с иностранными пациентами во время ЧМ-2018 по футболу. Об этом в понедельник в ходе рабочего визита врио губернатора Антона Алиханова сообщила главврач медучреждения Елена Кучеренко, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

«Английский будем учить, с сентября месяца», — сказала Кучеренко.

«Вне зависимости от того, какая страна приедет к нам играть?», — уточнил Алиханов.

Главврач пояснила, что на случай затруднений в приемном покое больницы должны дежурить волонтеры. «Начинаем даже таблички вешать на английском языке», — добавила Кучеренко.

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