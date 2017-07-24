Калининградских медиков обязали с сентября учить английский к ЧМ-2018
На случай затруднений в БСМП должны дежурить волонтеры.
На случай затруднений в БСМП должны дежурить волонтеры.
Врачи БСМП с сентября месяца начнут учить английский язык, чтобы иметь возможность общаться с иностранными пациентами во время ЧМ-2018 по футболу. Об этом в понедельник в ходе рабочего визита врио губернатора Антона Алиханова сообщила главврач медучреждения Елена Кучеренко, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».
«Английский будем учить, с сентября месяца», — сказала Кучеренко.
«Вне зависимости от того, какая страна приедет к нам играть?», — уточнил Алиханов.
Главврач пояснила, что на случай затруднений в приемном покое больницы должны дежурить волонтеры. «Начинаем даже таблички вешать на английском языке», — добавила Кучеренко.