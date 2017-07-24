Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Как воспитать умного ребенка: 6 советов от Максима Поташева
Дачники попали под вторую «амнистию»
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Первые женщины-рекордсмены в истории мировой авиацииИх истории - к 120-летию со дня рождения легендарной летчицы Амелии Эрхарт.
СМИ: Татьяна Васильева изменилась до неузнаваемости
СМИ: в России произойдет замена денег
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
СМИ: Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Кравчук: Российская власть делает большую историческую ошибку
В ЛНР сказали, как бойцы ВСУ продают свои позиции
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
25Юбилей Харрисона Форда
15:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области подорожал проезд на платных участках трассы М4 «Дон»

Проезд на платных участках трассы М4 «Дон» подорожал с 24 июля по 1 октября 2017 года, сообщила пресс-служба государственной компании «Автодор».

Сезонные изменения коснутся автомобилистов, кто оплачивает проезд наличными. Тарифы проиндексировали для легковых автомобилей и для небольших грузовиков и микроавтобусов. Дневная плата увеличилась на 10 рублей, ночная на 5 рублей.

Размер индексации зависит от протяженности участка дороги. На пункте взимания платы на 515 км М4 (платный участок км 492 — км 517) с 7:00 до 24:00 для легковых автомобилей проезд 50 рублей. Для микроавтобусов или небольших грузовиков — 70 рублей. Ночью (с 24:00 до 7:00) Ночью для легковых автомобилей проезд 30 рублей. Для микроавтобусов или небольших грузовиков — 40 рублей.

На пункте взимания платы на 545 км М4 (платный участок км 517 — км 544) с 7:00 до 24:00 для легковых автомобилей проезд 50 рублей. Для микроавтобусов или небольших грузовиков — 70 рублей. Ночью для легковых автомобилей проезд 30 рублей. Для микроавтобусов или небольших грузовиков — 45 рублей.

На пункте взимания платы на 545 км М4 (платный участок км 544 — км 589) с 7:00 до 24:00 для легковых автомобилей проезд 90 рублей. Для микроавтобусов или небольших грузовиков — 120 рублей. Ночью для легковых автомобилей проезд 55 рублей. Для микроавтобусов или небольших грузовиков — 90 рублей.

На пункте взимания платы на 620 км М4 (платный участок км 589 — км 633) с 7:00 до 24:00 для легковых автомобилей проезд 90 рублей. Для микроавтобусов или небольших грузовиков — 120 рублей. Ночью для легковых автомобилей проезд 60 рублей. Для микроавтобусов или небольших грузовиков — 90 рублей.

Меры приняты в связи с курортным сезоном, когда отдыхающие едут по М4 «Дон» к побережью Черного Моря и в Крым, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе государственной компании «Автодор».

Для владельцев крупногабаритных грузовиков, фур и автомобилей, оборудованных транспондерами (устройство для автоматической оплаты проезда платного участка) уровень тарифов не изменился.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
Reuters: ФРГ предложила расширить санкции из-за турбин Siemens
Банк России повысил курсы доллара и евро
В Госдуму внесен законопроект о нематериальной взятке
В Дагестане двое мужчин похитили министра строительства и ЖКХ
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
Полиция Швейцарии не считает нападение с бензопилой терактом
Microsoft похоронит Paint
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч В объяснительной записке работник организации просит не наказывать его, так как на место пожара он «прилетел» за 2 минуты
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФРС поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, подчеркнув «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Выпускнице, разоблачившей «липовую» медалистку, грозит суд Скандал, который произошел в конце июня в Адыгее, похоже, разгорается с новой силой.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь