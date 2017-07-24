В Воронежской области подорожал проезд на платных участках трассы М4 «Дон»

Сезонные изменения коснутся автомобилистов, кто оплачивает проезд наличными. Тарифы проиндексировали для легковых автомобилей и для небольших грузовиков и микроавтобусов. Дневная плата увеличилась на 10 рублей, ночная на 5 рублей.

Размер индексации зависит от протяженности участка дороги. На пункте взимания платы на 515 км М4 (платный участок км 492 — км 517) с 7:00 до 24:00 для легковых автомобилей проезд 50 рублей. Для микроавтобусов или небольших грузовиков — 70 рублей. Ночью (с 24:00 до 7:00) Ночью для легковых автомобилей проезд 30 рублей. Для микроавтобусов или небольших грузовиков — 40 рублей.

На пункте взимания платы на 545 км М4 (платный участок км 517 — км 544) с 7:00 до 24:00 для легковых автомобилей проезд 50 рублей. Для микроавтобусов или небольших грузовиков — 70 рублей. Ночью для легковых автомобилей проезд 30 рублей. Для микроавтобусов или небольших грузовиков — 45 рублей.

На пункте взимания платы на 545 км М4 (платный участок км 544 — км 589) с 7:00 до 24:00 для легковых автомобилей проезд 90 рублей. Для микроавтобусов или небольших грузовиков — 120 рублей. Ночью для легковых автомобилей проезд 55 рублей. Для микроавтобусов или небольших грузовиков — 90 рублей.

На пункте взимания платы на 620 км М4 (платный участок км 589 — км 633) с 7:00 до 24:00 для легковых автомобилей проезд 90 рублей. Для микроавтобусов или небольших грузовиков — 120 рублей. Ночью для легковых автомобилей проезд 60 рублей. Для микроавтобусов или небольших грузовиков — 90 рублей.

Меры приняты в связи с курортным сезоном, когда отдыхающие едут по М4 «Дон» к побережью Черного Моря и в Крым, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе государственной компании «Автодор».