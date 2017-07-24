Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
«Пытался лечиться»: СМИ узнали причину смерти миллионера Тарасова
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Назван телеведущий с самым высоким доходом
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
СМИ: Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кравчук: Российская власть делает большую историческую ошибку
В ЛНР сказали, как бойцы ВСУ продают свои позиции
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
10Политические битвы
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
16:49 (мск), источник: БЕЛТА

Минская милиция продолжает проверку по заявлениям клиентов «Калипсо Тур»

«Проводится дальнейшая проверка», — сказала Эвелина Марковская. На данный момент речь идет о 70 пострадавших. Ущерб составляет около Br158 тыс.

Источник: Reuters

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская милиция продолжает проверку по заявлениям туристов, пострадавших от ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е. Г.» Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Марковская.

«Проводится дальнейшая проверка», — сказала Эвелина Марковская. На данный момент речь идет о 70 пострадавших. Ущерб составляет около Br158 тыс.

Как сообщалось, на минувшей неделе клиентам «Калипсо Тур» начали возвращать деньги за сорванные поездки, однако о массовых выплатах речи не шло. Обращения от туристов начали поступать в Октябрьское РУВД столицы в начале июля. Клиенты турфирмы сообщили, что им оказываются некачественные услуги в виде поездок в Испанию, Грецию, Египет, Турцию, Чехию, Болгарию и на Кипр, были зафиксированы случаи неоказания подобных услуг.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Гороскоп с 24 по 30 июля 2017 для всех знаков зодиака
Майкл Фелпс не смог обогнать белую акулу в заплыве на 100 м
Гороскоп с 24 по 30 июля 2017 для всех знаков зодиака
Reuters: ФРГ предложила расширить санкции из-за турбин Siemens
Закон об отмене бесплатного багажа притормозили в Совфеде
Доход ректора Горного университета в 30 р. превысил его зарплату
Валерий Карпин прекратил работу на телеканале «Матч ТВ»
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
«Недетский разговор» с Путиным собрал в Сети 6 млн просмотров
Microsoft похоронит Paint
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч В объяснительной записке работник организации просит не наказывать его, так как на место пожара он «прилетел» за 2 минуты
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФРС поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, подчеркнув «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Выпускнице, разоблачившей «липовую» медалистку, грозит суд Скандал, который произошел в конце июня в Адыгее, похоже, разгорается с новой силой.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь