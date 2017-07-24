Минская милиция продолжает проверку по заявлениям клиентов «Калипсо Тур»

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская милиция продолжает проверку по заявлениям туристов, пострадавших от ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е. Г.» Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Марковская.

Как сообщалось, на минувшей неделе клиентам «Калипсо Тур» начали возвращать деньги за сорванные поездки, однако о массовых выплатах речи не шло. Обращения от туристов начали поступать в Октябрьское РУВД столицы в начале июля. Клиенты турфирмы сообщили, что им оказываются некачественные услуги в виде поездок в Испанию, Грецию, Египет, Турцию, Чехию, Болгарию и на Кипр, были зафиксированы случаи неоказания подобных услуг.