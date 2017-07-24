Строительные работы на казахском кладбище в Омске прокомментировали в МИД

Источник: Kazinform

«Обратил внимание на видеозапись одного из пользователей Facebook Максима Споткая, на котором запечатлён якобы момент строительных работ на территории “казахского кладбища” в Омске. Усилиями нашего консула в Омске удалось выяснить, что предположения автора поста к видеозаписи не совсем верны», — написал на своей странице руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

Автор видео утверждает, что на видео строители копают землю на территории казахского зирата. В видеофрагменте отчетливо различимы человеческие останки в виде нижней челюсти, черепов и крупных костей скелета.

Строительные работы ведутся рядом с микрорайоном «Кристалл». На этом месте находился казахский аул Каржас.

«Руководство Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска сообщило, что никаких разрешений на строительство на территории кладбищ и захоронений никто не давал, и никаких строительных работ в указанном районе не ведется. По информации ведомства, по краю позднего мусульманского захоронения проводилась укладка канализационных сетей, для чего была задействована строительная техника», — отметил Ануар Жайнаков.

По его словам, Консульство Казахстана в Омске направило официальный запрос в адрес исполняющего обязанности мэра города Омска Сергея Фролова с просьбой дать официальное разъяснение по данной ситуации.