Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на Россию
5 способов подружить лето и ноги
Кремль ответил на вопрос об усилении войск на границе с Украиной
Как использовать для хранения место вокруг окна
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Броневик «Буран» — новая российская разработка
В Москве наказали гаишника-хама (видео)
СМИ: Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кравчук: Российская власть делает большую историческую ошибку
В ЛНР сказали, как бойцы ВСУ продают свои позиции
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
10Политические битвы
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
16:36 (мск), источник: Kazinform

Строительные работы на казахском кладбище в Омске прокомментировали в МИД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали распространившееся в соцсетях видео о строительстве на казахском кладбище в Омске.

Источник: Kazinform

«Обратил внимание на видеозапись одного из пользователей Facebook Максима Споткая, на котором запечатлён якобы момент строительных работ на территории “казахского кладбища” в Омске. Усилиями нашего консула в Омске удалось выяснить, что предположения автора поста к видеозаписи не совсем верны», — написал на своей странице руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

Автор видео утверждает, что на видео строители копают землю на территории казахского зирата. В видеофрагменте отчетливо различимы человеческие останки в виде нижней челюсти, черепов и крупных костей скелета.

Строительные работы ведутся рядом с микрорайоном «Кристалл». На этом месте находился казахский аул Каржас.

«Руководство Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска сообщило, что никаких разрешений на строительство на территории кладбищ и захоронений никто не давал, и никаких строительных работ в указанном районе не ведется. По информации ведомства, по краю позднего мусульманского захоронения проводилась укладка канализационных сетей, для чего была задействована строительная техника», — отметил Ануар Жайнаков.

По его словам, Консульство Казахстана в Омске направило официальный запрос в адрес исполняющего обязанности мэра города Омска Сергея Фролова с просьбой дать официальное разъяснение по данной ситуации.

«Насколько мне известно, в настоящее время все работы в указанном районе приостановлены», — сообщил Ануар Жайнаков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Reuters: ФРГ предложила расширить санкции из-за турбин Siemens
Закон об отмене бесплатного багажа притормозили в Совфеде
Доход ректора Горного университета в 30 р. превысил его зарплату
Валерий Карпин прекратил работу на телеканале «Матч ТВ»
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
«Недетский разговор» с Путиным собрал в Сети 6 млн просмотров
Microsoft похоронит Paint
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч В объяснительной записке работник организации просит не наказывать его, так как на место пожара он «прилетел» за 2 минуты
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФРС поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, подчеркнув «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Выпускнице, разоблачившей «липовую» медалистку, грозит суд Скандал, который произошел в конце июня в Адыгее, похоже, разгорается с новой силой.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь