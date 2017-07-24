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15:19 (мск), источник: Publika.md

Абитуриенты штурмуют здания столичных университетов

Сегодня начался прием документов в высшие учебные заведения. Абитуриентам предлагают более 15 тысяч мест почти по 160-ти специальностям.

Источник: Publika.md

Сегодня начался прием документов в высшие учебные заведения. Абитуриентам предлагают более 15 тысяч мест почти по 160-ти специальностям. Около пяти тысяч — бюджетные. Обучение по контракту обойдется от четырех до 30 тысяч леев в год. Между тем, некоторые из будущих студентов подавать документы собираются сразу в несколько вузов, а потому во многие университеты с самого утра выстроились очереди.

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Начался приём документов в столичные университеты

Даниела Глигор приехала в госуниверситет пораньше. Девушка надеется получить бюджетное место.

«Хочу подать документы на факультет коммуникации и связей с общественностью, потому что это очень перспективная область. Надеюсь поступить на бюджетное место, потому что у меня довольно высокий средний бал — 9,55», — сказала Даниела Глигор.

Молодые люди уже видят себя судьями, переводчиками, журналистами и экономистами.

«Хочу поступить на факультет иностранных языков, на переводчика. Рассчитывала на бюджет, но таки мест очень мало. Рассматривала и другие варианты, медицина, бухгалтерия, но это не то, что мне нравится».

«Надеюсь попасть на бюджетное место на факультет журналистики и коммуникации. Надеюсь, что всё получится».

«Для каждого из нас будет лучше поступить на бюджетное место, так будет шанс освободить родителей от лишних затрат».

По словам представителей приёмной комиссии, в этом году популярны все те же факультеты, что и пять — шесть лет назад.

«Несколько специальностей все также востребованы. Это право, все направления экономики, журналистика, иностранные языки. Информационные технологии — самые популярные», — сказала проректор МолдГУ Отилия Дандара.

По данным Министерства просвещения, число бюджетных мест сократилось в нынешнем году по сравнению с прошлым на 1088. Самое дорогостоящее обучение по контракту — в Госуниверситете медицины и фармацевтики: от 28 до 30 тысяч леев в год.

Прием документов в вузы продлится неделю. Результаты зачисления станут известны в августе.

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