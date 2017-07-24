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15:43 (мск), источник: РИА Новости

Ученый выяснил, кто из героев «Игры престолов» умрет последним

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Математик из Будапешта пришел к выводу, что главным «победителем» в сериале «Игре престолов» станет не любимец зрителей Тирион Ланнистер или интриган Питер Бейлиш, а Теон Грейджой, сообщает интернет-издание Phys.org.

«Думаю, я был не один, кого интересовало то, умрут ли мои любимые персонажи в текущем сезоне сериала, а кто доживет до начала следующего сезона. В мире Мартина социальный статус героев и число верных друзей имеют очень важное значение, и я проанализировал позиции каждого персонажа при помощи методов сетевого анализа и машинного обучения», — пишет Милан Яносов (Milan Janosov) из Центрального европейского университета в Будапеште (Венгрия).

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Сериал «Игра престолов» телеканала HBO, снятый по мотивам книг Джорджа Мартина, стал во многом известен и популярен благодаря тому, что каждый сезон большое число его ключевых героев неожиданным образом умирает или теряет свой статус и значимость в обществе. Каждый год зрители и телеэксперты гадают, кого в следующий раз «убьют» сценаристы, а кому удастся выжить или «воскреснуть» в новом обличье.

Яносов решил не ждать и попытался предсказать то, кто умрет в седьмом и восьмом сезоне сериала, проанализировав то, что самые влиятельные и умелые игроки «Игры Престолов», такие как Питер Бейлиш и Тирион Ланнистер, считали своим главным ресурсом — связи с другими влиятельными персонажами и способность влиять на их действия и поступки.

Для раскрытия этих связей ученый проанализировал все сцены сериала, в которых его герои общались между собой, и составил своеобразную «социальную сеть», узлами которой были все основные и второстепенные персонажи «Игры Престолов». В общей сложности в нее вошло примерно четыре сотни «игроков», соединенных друг с другом тремя тысячами связей.

Источник: Milan Janosov / TechXplore

Используя информацию о том, какими связями обладали персонажи, умершие в первые шесть сезонов или просто пропавшие без вести, венгерский математик попытался вычислить шансы гибели еще живущих героев «Игры престолов», используя систему машинного обучения.

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Как показали эти расчеты, первыми пятью персонажами, которые могут умереть в первые же серии сезона, станут королева Дейнерис Таргариен, глава ее армии, Серый Червь, малолетний Робин Эррин, Подрик Пейн, бывший оруженосец Тириона Ланнистера, а также Эдмур Талли, низложенный правитель Речных земель. Один из прогнозов Яносова уже частично оправдался — лидером этого «антирейтинга» была Тайена Сэнд, внебрачная дочь принца Оберина Мартелла, погибшая или попавшая в плен во второй серии нового сезона.

Наименьшие шансы умереть, как бы это не показалось странным для любителей сериала и книг, были характерны не для Питера Бейлиша или Тириона Ланнистера, а для ряда второстепенных персонажей, таких как Теон Грейджой, Джора Мормонт и Тормунд. Среди королей и королев, как показывают расчеты математика, дольше всего проживет Церсея Ланнистер, правящая королева, потерявшая трех детей в прошлых сезонах.

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