Ученый выяснил, кто из героев «Игры престолов» умрет последним

«Думаю, я был не один, кого интересовало то, умрут ли мои любимые персонажи в текущем сезоне сериала, а кто доживет до начала следующего сезона. В мире Мартина социальный статус героев и число верных друзей имеют очень важное значение, и я проанализировал позиции каждого персонажа при помощи методов сетевого анализа и машинного обучения», — пишет Милан Яносов (Milan Janosov) из Центрального европейского университета в Будапеште (Венгрия).

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Сериал «Игра престолов» телеканала HBO, снятый по мотивам книг Джорджа Мартина, стал во многом известен и популярен благодаря тому, что каждый сезон большое число его ключевых героев неожиданным образом умирает или теряет свой статус и значимость в обществе. Каждый год зрители и телеэксперты гадают, кого в следующий раз «убьют» сценаристы, а кому удастся выжить или «воскреснуть» в новом обличье.

Яносов решил не ждать и попытался предсказать то, кто умрет в седьмом и восьмом сезоне сериала, проанализировав то, что самые влиятельные и умелые игроки «Игры Престолов», такие как Питер Бейлиш и Тирион Ланнистер, считали своим главным ресурсом — связи с другими влиятельными персонажами и способность влиять на их действия и поступки.

Для раскрытия этих связей ученый проанализировал все сцены сериала, в которых его герои общались между собой, и составил своеобразную «социальную сеть», узлами которой были все основные и второстепенные персонажи «Игры Престолов». В общей сложности в нее вошло примерно четыре сотни «игроков», соединенных друг с другом тремя тысячами связей.

Источник: Milan Janosov / TechXplore

Используя информацию о том, какими связями обладали персонажи, умершие в первые шесть сезонов или просто пропавшие без вести, венгерский математик попытался вычислить шансы гибели еще живущих героев «Игры престолов», используя систему машинного обучения.

Как показали эти расчеты, первыми пятью персонажами, которые могут умереть в первые же серии сезона, станут королева Дейнерис Таргариен, глава ее армии, Серый Червь, малолетний Робин Эррин, Подрик Пейн, бывший оруженосец Тириона Ланнистера, а также Эдмур Талли, низложенный правитель Речных земель. Один из прогнозов Яносова уже частично оправдался — лидером этого «антирейтинга» была Тайена Сэнд, внебрачная дочь принца Оберина Мартелла, погибшая или попавшая в плен во второй серии нового сезона.