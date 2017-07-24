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15:28 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии 25 июля прогнозируются кратковременные дожди и грозы

УФА, 24 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Согласно прогнозу погоды, во вторник, 25 июля, на территории Башкортостана местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Прогнозируются грозы и неустойчивый слабый ветер, при грозе — порывистый.

По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха ночью составит +10,+15 градусов, днем +20,+25, по юго-востоку до +30.

В республиканском МЧС напомнили правила поведения при грозе. В лесу нужно укрыться на низкорослом участке, следует держаться подальше от высоких деревьев и тем более не прикасаться к их стволам.

В горной местности при приближении грозы надо постараться спуститься с возвышенностей — хребтов, холмов, перевалов, вершин. Опасно быть возле водотоков, так как мелкие трещины, заполненные водой, становятся проводниками электричества. Следует остановиться возле вертикального отвеса, превышающего рост в пять-шесть раз.

В степи или поле, при отсутствии укрытия нужно сесть на корточки в ложбине или овраге. При приближении грозы лечь на землю. Важно знать, что песчаная и каменная почвы безопаснее, чем глинистая. Избегать отдельно стоящих деревьев и рощ, не разговаривать по телефону.

Если гроза застала в автомобиле, не следует из него выходить. При этом не следует дотрагиваться до ручек дверей и других металлических деталей. Следует держать закрытыми окна во избежание проникновения молнии в салон.

«Уважаемые граждане, соблюдайте правила безопасности! Помните, что во время грозы нельзя пользоваться мобильным телефоном, так как излучаемые радиоволны “притягивают” молнию. Также радио, телевизоры, электроприборы нужно отключить от сети, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Если вы оказались в опасности или хотите сообщить важную информацию о необходимости проведения спасательных мероприятий, сообщите об этом в службу спасения — “101”, с городского “01”. Телефон ГУ МЧС России по РБ: (347) 233−99−99».

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