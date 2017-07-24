В Волгограде маршрут автобуса № 2 продлен до остановки «Химзавод»

Источник: РИАЦ

Автобусы прибыли к этому пункту назначения в 07:38, 07:44 и 07:50. Вечером три рейса отправятся от «Химзавода» до вокзала в 16:12, 16:39 и 18:14.

Напомним, расписание движения «двойки» было обновлено по запросам волгоградцев и постоянно действует с сегодняшнего дня.

Автобус № 2 «Железнодорожный вокзал — ВолгоГРЭС» является одним из наиболее популярных среди горожан. С начала текущего года пассажиропоток на этом направлении вырос в 2,5 раза. С начала года автобусами этого маршрута перевез порядка полумиллиона пассажиров, связано это, в том числе, и с увеличением количества транспорта на линии — с 12 до 24 современных, комфортабельных и безопасных автобуса большой вместимости.

Усиление муниципальных маршрутов удобным транспортом стало возможным благодаря пополнению автопарка муниципального предприятия при поддержке федерального и регионального бюджетов. В 2015 — 2017 годах «ВПАТП-7» получило 104 новых низкопольных автобуса — все они приспособлены для перевозки маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками. Каждая единица этого подвижного состава подключена к ГЛОНАСС и оборудована системами охлаждения и обогрева салонного воздуха.