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15:35 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области люди умирают чаще, чем рождаются

Чаще всего самарцы умирали от болезней системы кровообращения.

За первое полугодие 2017 года численность Самарской области уменьшилась на 4,7 тысяч человек. Так, за этот период в регионе родились 13,7 тысяч человек, а умерли 18,8 тысяч человек, что на 37,5% превышает число родившихся.

«Естественная убыль как устойчивый и долговременный фактор сокращения населения в январе-мае 2017 года наблюдалась на большинстве территорий области. Естественный прирост населения зарегистрирован в Октябрьском районе Самары, в Автозаводском районе Тольятти, пгт Рощинский и Смышляевка Волжского района, пгт Мирный и сельской местности городского округа Сызрань», — сообщили в Самарастате.

Чаще всего самарцы умирали от болезней системы кровообращения — 41,5%. Доля умерших от новообразований составила 14%, а от несчастных случаев — 9,4%.

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