В Самарской области люди умирают чаще, чем рождаются
Чаще всего самарцы умирали от болезней системы кровообращения.
Чаще всего самарцы умирали от болезней системы кровообращения.
За первое полугодие 2017 года численность Самарской области уменьшилась на 4,7 тысяч человек. Так, за этот период в регионе родились 13,7 тысяч человек, а умерли 18,8 тысяч человек, что на 37,5% превышает число родившихся.
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Чаще всего самарцы умирали от болезней системы кровообращения — 41,5%. Доля умерших от новообразований составила 14%, а от несчастных случаев — 9,4%.