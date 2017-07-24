Дед Мороз переедет из терема во дворец за 350 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

«Пропускная способность терема Деда Мороза — не более 6−6,5 тысяч человек в сутки. Необходимо увеличивать площадь его дома. Для этого требуется порядка 350 миллионов рублей на строительство. Мы заявились в Минкульт, заканчиваем корректировку проектной документации. Будем строить новый дворец, место определено», — сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников журналистам.

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Он отметил, что в случае попадания в соответствующую федеральную программу строительство дворца планируется начать в следующем году и окончить в течение двух лет.

Глава региона отметил, что будет продолжаться развитие самого северного зоопарка страны — Зоосада Деда Мороза площадью 7,5 гектара, который является филиалом Московского зоопарка и располагается на территории вотчины. Также планируется увеличить количество объектов показа на самой вотчине, спрос на посещение которой растет.

Площадь вотчины Деда Мороза в Великом Устюге — 43 гектара.

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Кувшинников отметил, что за последние пять лет в развитие Великого Устюга вложено более 5,5 млрд рублей, которые пошли на строительство городских объектов и обустройство городской инфраструктуры.

«Мы поставили перед собой задачу к 2030 году удвоить туристический поток в Вологодскую область до 5,5−6 млн человек. Также стоит задача удвоения туристического потока в Великий Устюг. Сейчас город посещают порядка 300 тыс. человек в год», — сказал губернатор.