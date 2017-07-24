В Пермском крае к концу недели может потеплеть до +27

Источник: AP 2017

Пермяки, уставшие от аномальных ливней, ждут тепла и солнца.

Ждать осталось недолго. Погода к концу недели немного изменится — в четверг начнётся медленное потепление. Как рассказал инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов, всю неделю будут идти дожди и грозы.

«Очень высокая влажность формирует грозы даже тогда, когда условий для их возникновения нет. В начале недели дожди пройдут по всей территории края, а ближе к концу будут возникать локально», — пояснил Андрей Шихов.

Ожидается, что вторник, 25 июля, в краевом центре температура воздуха будет держаться на уровне +18 градусов. На юге края — от +15 до +18, а на севере — до + 23 градусов тепла. В среду, 26 июля, погода существенно не изменится. В Перми столбик термометра не поднимется выше +20, а на территории региона ожидается от +16 до +21. Все три дня будут идти дожди. Количество осадков будет сопоставимо с субботними значениями — 22 июля в Перми выпало 80% месячной нормы осадков.