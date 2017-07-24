Родители альметьевских детей, оставшихся на балконах, привлечены к ответственности

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Родители альметьевских двух детей, находившихся в одиночестве на балконах домов, привлечены к ответственности, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

На родителей составлен административный материал по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Напомним ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что сегодня с помощью альпинистского снаряжения в Альметьевске спасатели МЧС сняли девочку с козырька балкона. Сотрудники МЧС забрали с балкона мальчика в Альметьевске, который в течение часа был один на балконе и звал маму.