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16:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

Родители альметьевских детей, оставшихся на балконах, привлечены к ответственности

На родителей составлен материал по административной статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Родители альметьевских двух детей, находившихся в одиночестве на балконах домов, привлечены к ответственности, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

На родителей составлен административный материал по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Напомним ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что сегодня с помощью альпинистского снаряжения в Альметьевске спасатели МЧС сняли девочку с козырька балкона. Сотрудники МЧС забрали с балкона мальчика в Альметьевске, который в течение часа был один на балконе и звал маму.

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