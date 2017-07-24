Уличное освещение появилось в «Музыкальном» микрорайоне Краснодара
На улице Гомельской установили фонари на столбах наружного освещения.
На улице Гомельской установили фонари на столбах наружного освещения.
«Музыкальный» микрорайон находится на постоянном контроле администрации города и Прикубанского округа, где он находится. По многочисленным просьбам местных жителей теперь улица Гомельская, на участке от Агрохимической до улицы им. Сергея Есенина, оборудована фонарями наружного освещения.
«Гомельская связывает центральную часть микрорайона с ул. Московской, где расположены остановки общественного транспорта. Благоустройство “Музыкального” микрорайона в Краснодаре продолжается по поручению главы города Евгения Первышова», сообщает