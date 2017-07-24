В Калининграде задержали «рекордсмена» по пьяному вождению

25-летний житель областного центра в четвертый раз попался на пьяной езде. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Автомобиль марки «Форд» инспекторы остановили в ночь с четверга на пятницу на Советском проспекте. Водитель иномарки был пьян, в выдыхаемом калининградцем воздухе содержалось 0,97 промилле алкоголя.

Позднее выяснилось, что мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности за повторную нетрезвую езду. Первый раз он был осужден в 2015 году — тогда суд лишил его права управления транспортными средствами на 18 месяцев, а также обязал выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.