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15:52 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде задержали «рекордсмена» по пьяному вождению

Мужчина сел нетрезвым за руль уже в четвертый раз.

25-летний житель областного центра в четвертый раз попался на пьяной езде. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в понедельник сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Автомобиль марки «Форд» инспекторы остановили в ночь с четверга на пятницу на Советском проспекте. Водитель иномарки был пьян, в выдыхаемом калининградцем воздухе содержалось 0,97 промилле алкоголя.

Позднее выяснилось, что мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности за повторную нетрезвую езду. Первый раз он был осужден в 2015 году — тогда суд лишил его права управления транспортными средствами на 18 месяцев, а также обязал выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Против нарушителя в очередной раз возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией этой статьи — 2 года лишения свободы.

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