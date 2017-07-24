Учёные: В этом году калининградцам не удастся вдоволь понежиться на пляже
По словам специалистов, этим летом жара может прийти всего на несколько дней.
По словам специалистов, этим летом жара может прийти всего на несколько дней.
В Калининградской области не будет жаркой погоды. Такой прогноз сделали учёные БФУ им. И. Канта.
Общая ситуация говорит о том, что такой жаркой погоды, которая наблюдалась в ряде предыдущих лет, в этом году уже не будет. Во всяком случае, такая погода не будет носить устойчивый характер. Жара может прийти, но всего лишь на несколько дней. Это будет очень короткий период. Я об этом говорила ещё в мае, и пока этот прогноз подтверждается. Вдоволь понежиться на пляже в этом году на нашем побережье не удастся, — отметила кандидат географических наук Дара Гаева.
По её словам, на сегодняшний день наблюдается тенденция к понижению температуры в приморских территориях за счёт тёплого полугодия. «То есть летом средние температуры будут всё ниже и ниже», — уточнила Гаева.
Учёные указывают, что среднемесячная норма для июня в Калининградской области составляет +15,5°С, однако в 2017 году этот показатель достиг +16°С.
С 1990 года мы наблюдаем рост средних температур как в июне, так и в июле. Однако этот рост произошёл за счёт повышения ночных температур, дневные же часто бывают ниже нормы. Это один аспект проблемы. Второй заключается в том, что последние несколько лет (где-то с 2010 года) у нас в летние месяцы наблюдались экстремально высокие температуры. То есть, в
Она также добавила, что за последние сто лет температура воздуха на планете увеличилась в среднем на один градус, в Калининградской области — на 0,8. На новое тысячелетие пришлись рекордно тёплые месяцы за всю историю метеонаблюдений в регионе. Так, в июне 2013 года был отмечен абсолютный максимум температуры — 33,5°С. В 2010 и 2014 годах максимальные температуры июля также приближались к отметке +34°С.