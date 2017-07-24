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15:49 (мск), источник: Калининград.Ru

Учёные: В этом году калининградцам не удастся вдоволь понежиться на пляже

По словам специалистов, этим летом жара может прийти всего на несколько дней.

Источник: Калининград.Ru

В Калининградской области не будет жаркой погоды. Такой прогноз сделали учёные БФУ им. И. Канта.

Общая ситуация говорит о том, что такой жаркой погоды, которая наблюдалась в ряде предыдущих лет, в этом году уже не будет. Во всяком случае, такая погода не будет носить устойчивый характер. Жара может прийти, но всего лишь на несколько дней. Это будет очень короткий период. Я об этом говорила ещё в мае, и пока этот прогноз подтверждается. Вдоволь понежиться на пляже в этом году на нашем побережье не удастся, — отметила кандидат географических наук Дара Гаева.

По её словам, на сегодняшний день наблюдается тенденция к понижению температуры в приморских территориях за счёт тёплого полугодия. «То есть летом средние температуры будут всё ниже и ниже», — уточнила Гаева.

Учёные указывают, что среднемесячная норма для июня в Калининградской области составляет +15,5°С, однако в 2017 году этот показатель достиг +16°С.

С 1990 года мы наблюдаем рост средних температур как в июне, так и в июле. Однако этот рост произошёл за счёт повышения ночных температур, дневные же часто бывают ниже нормы. Это один аспект проблемы. Второй заключается в том, что последние несколько лет (где-то с 2010 года) у нас в летние месяцы наблюдались экстремально высокие температуры. То есть, в июне-августе стрелка термометра могла подниматься до 25−30 градусов и держаться на этой отметке достаточно долго, — пояснила эксперт.

Она также добавила, что за последние сто лет температура воздуха на планете увеличилась в среднем на один градус, в Калининградской области — на 0,8. На новое тысячелетие пришлись рекордно тёплые месяцы за всю историю метеонаблюдений в регионе. Так, в июне 2013 года был отмечен абсолютный максимум температуры — 33,5°С. В 2010 и 2014 годах максимальные температуры июля также приближались к отметке +34°С.

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