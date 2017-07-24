Flydubai запустит регулярные рейсы из Воронежа в Дубай

Источник: Вести - Воронеж

Авиакомпания Flydubai откроет регулярные рейсы из Воронежа в Дубай с 29 октября 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в понедельник, 24 июля. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, уточнили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе Воронежского аэропорта. Самолёт будет приземляться в международном аэропорту Дубай.

Билеты можно будет купить только с турпутёвкой. Пока точного расписания рейсов нет, рассказали в воронежском аэропорту. Однако на сайте авиакомпании сообщается, что самолеты будут летать по средам и воскресеньям. Время в пути — почти 5 часов.

— Точного расписания пока нет. Заявка от авиакомпании находится в аэропорту, идёт согласование. У Flydubai свои технические требования, у нас — свои. В связи с этим идёт, так скажем, сопоставление техрегламентов. Когда все будет окончательно согласовано специалистами, тогда могут быть какие-то сдвижки в расписание. Будем смотреть, кому в какие дни удобнее летать, — рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе аэропорта.