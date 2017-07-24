Flydubai запустит регулярные рейсы из Воронежа в Дубай
Билеты можно будет купить только с турпутёвкой. Пока точного расписания рейсов нет.
Билеты можно будет купить только с турпутёвкой. Пока точного расписания рейсов нет.
Авиакомпания Flydubai откроет регулярные рейсы из Воронежа в Дубай с 29 октября 2017 года. Об этом сообщила
Билеты можно будет купить только с турпутёвкой. Пока точного расписания рейсов нет, рассказали в воронежском аэропорту. Однако на сайте авиакомпании сообщается, что самолеты будут летать по средам и воскресеньям. Время в пути — почти 5 часов.
— Точного расписания пока нет. Заявка от авиакомпании находится в аэропорту, идёт согласование. У Flydubai свои технические требования, у нас — свои. В связи с этим идёт, так скажем, сопоставление техрегламентов. Когда все будет окончательно согласовано специалистами, тогда могут быть
Напомним, с 24 октября также откроются чартерные рейсы из Воронежа на Гоа. Перелёты будет осуществлять авиакомпания Azur air. Рейсы будут выполняться раз в 10 дней. Билеты на Гоа также можно будет приобрести только с турпутёвкой.