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16:37 (мск), источник: Новости Воронежа

Как в Воронеже будут праздновать День ВДВ-2017

В следующую среду, 2 августа, в Воронеже будут отмечать День воздушно-десантных войск. Власти города уже опубликовали программу запланированных мероприятий.

Источник: Новости Воронежа

В 7:00 начнется поминальное богослужение в храме пророка Илии. Затем десантники начнут собираться в Кольцовском сквере Воронежа, откуда в 9:00 стартует праздничное шествие. Десантники торжественно пройдут с флагами по проспекту Революции к площади Победы. Там участники шествия возложат венки к Вечному огню.

Затем торжественные мероприятия перенесутся в Коминтерновский район. В 10:30 десантники возложат памятные венки и цветы к памятнику Воинам-интернационалистам на Московском проспекте, 31 В.

После этого десантники направятся в парк Победы на улице Лизюкова, 42. Здесь в 11:00 возложат цветы к памятнику ВДВ и проведут митинг памяти.

Также в парке рядом будут работать тематические выставки. С 11:30 в парке Победы стартует показ военной техники, показательные выступления рукопашного боя и праздничный концерт с участием творческих коллективов Воронежа.

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