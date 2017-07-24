Как в Воронеже будут праздновать День ВДВ-2017

Источник: Новости Воронежа

В 7:00 начнется поминальное богослужение в храме пророка Илии. Затем десантники начнут собираться в Кольцовском сквере Воронежа, откуда в 9:00 стартует праздничное шествие. Десантники торжественно пройдут с флагами по проспекту Революции к площади Победы. Там участники шествия возложат венки к Вечному огню.

Затем торжественные мероприятия перенесутся в Коминтерновский район. В 10:30 десантники возложат памятные венки и цветы к памятнику Воинам-интернационалистам на Московском проспекте, 31 В.

После этого десантники направятся в парк Победы на улице Лизюкова, 42. Здесь в 11:00 возложат цветы к памятнику ВДВ и проведут митинг памяти.