Как в Воронеже будут праздновать День ВДВ-2017
В следующую среду, 2 августа, в Воронеже будут отмечать День
В следующую среду, 2 августа, в Воронеже будут отмечать День
В 7:00 начнется поминальное богослужение в храме пророка Илии. Затем десантники начнут собираться в Кольцовском сквере Воронежа, откуда в 9:00 стартует праздничное шествие. Десантники торжественно пройдут с флагами по проспекту Революции к площади Победы. Там участники шествия возложат венки к Вечному огню.
Затем торжественные мероприятия перенесутся в Коминтерновский район. В 10:30 десантники возложат памятные венки и цветы к памятнику
После этого десантники направятся в парк Победы на улице Лизюкова, 42. Здесь в 11:00 возложат цветы к памятнику ВДВ и проведут митинг памяти.
Также в парке рядом будут работать тематические выставки. С 11:30 в парке Победы стартует показ военной техники, показательные выступления рукопашного боя и праздничный концерт с участием творческих коллективов Воронежа.