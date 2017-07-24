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15:43 (мск), источник: Volga News

В Самаре на 20% выросло число пивных «точек» на первых этажах жилых зданий

На состоявшемся в понедельник, 24 июля, еженедельном совещании в администрации Самары рассматривался вопрос о состоянии объектов потребительского рынка, расположенных на первых этажах жилых домов.

По словам руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Александра Андриянова, в Самаре всего насчитывается 8530 объектов потребрынка, 5319 являются объектами торговли, из них стационарных магазинов — 2386, нестационарных — 1816, есть также торговые центры, рынки, ярмарки.

Количество стационарных объектов увеличилось в первом полугодии на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а число нестационарных объектов снизилось на 6,6%. Таким образом, подчеркнул Александр Андриянов, можно отметить рост цивилизованности торговли в городе.

На первых этажах жилых зданий к 1 июля располагалось 3998 объектов, это число за год выросло на 10,2%. По торговым объектам рост составил 15%, общепит — 25%, бытовое обслуживание — 3,4%.

Количество точек, реализующих пиво, выросло 20%. На 1 июля 1258 объектов потребрынка вели торговлю алкогольной продукцией.

Всего с участием контролирующих органов и организаций за полугодие обследовано 1536 объектов потребительского рынка или 38,4% от их общего количества. Выявлено 976 нарушений.

Надо отметить, что мониторинг объектов потребрынка, расположенных на первых этажах жилых домов, проводился в Самаре впервые по поручению главы города. Связано это с большим количеством жалоб от населения и необходимостью наведения порядка в этом сегменте.

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