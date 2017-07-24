Последствия пожара: загрязнение воздуха превысило норму в 4 раза

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы вынесла в Кишиневе «желтый код», касающийся резко ухудшившегося качества окружающей среды.

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Причиной этому стал крупный пожар на Республиканском стадионе, который тушили в общей сложности 5 с половиной часов.

«В муниципии Кишинэу отмечался повышенный уровень загрязнения по диоксиду азота. Так, средняя концентрация по этому показателю превысила санитарную норму в 3,9 раза, а максимально разовую концентрацию — в 1,1−2,7 раза», — говорится в сообщении метеорологов.

В Госгидрометеослужбе подчеркнули, что «в последующие часы рассеивание этих вредных веществ не ожидается в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями». В частности, речь идет о жаркой погоде, отсутствии осадков и о слабом перемешивании воздушных масс.