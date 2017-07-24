В Башкирии мужчина 17 лет жил с хирургическим зажимом в животе

На днях Верховный суд Башкирии вынес окончательное решение по громкому делу о гибели пациента в больнице. С первого взгляда история кажется классической: врачи не смогли спасти 56-летнего мужчину, а позже безутешные родственники подали иск в суд, чтобы наказать медиков. Но в действительности, оказалось, что причины преждевременной смерти кроются за событиями… 17-летней давности! Тогда, во время экстренной операции, врачи забыли в животе мужчины хирургический зажим.

ПАПА ДУМАЛ, ЧТО МУЧАЕТСЯ ИЗ-ЗА УДАЛЕННОЙ СЕЛЕЗЕНКИ.

Все началось со страшного ДТП: в далеком 1998 году Карен Пелешян попал в аварию под Бирском. Врачи скорой помощи нашли пострадавшего едва живым, его привезли сразу на операционный стол.

— Судя по имеющимся данным, врачи Бирской райбольницы почти двое суток боролись за его жизнь, работали в две смены, — рассказала «Комсомолке» адвокат Оксана Кокорина. — Мужчину спасли, операция закончилась успешно, но хирургический зажим провалился между стенками кишечника. Так как было много крови, медики, видимо, не заметили инструмент, когда стали зашивать. Но проблема в том, что они не пересчитали инструменты после операции — эта ошибка стала роковой.

Выйдя из стен больницы, Карен Пелешян зажил обычной жизнью: в Бирске он занимался сельским хозяйством, вместе с женой растил сына и дочь. Несколько раз летал самолетами, проходил через рамки металлоискателя, но стражи правопорядка на писк детектора внимания не обращали: видно, что человек порядочный, да и вещи его в порядке. Все бы ничего, но вот только хворать Карен стал чаще.

— Я помню, что папа часто мучился коликами. Но он все думал, что это его удаленная селезенка беспокоит, — вспоминает сын погибшего мужчины Гарик Мурадян. — И ведь несколько раз обследование проходил, три раза ему делали рентген и не находили причину!

РЕШИЛИ ОБРАТИТЬСЯ В СУД.

В 2015 году Карен Пелешян снова лег в больницу из-за нестерпимой боли в животе. Когда его направили на рентген, мужчина сам попросил врачей: посмотрите ниже, вот где болит. И медики были в шоке: аппарат показал массивный инородный предмет. Причем, отнюдь не миниатюрные щипчики — а приличного размера «ножницы».

В итоге, за эти годы, что зажим находился в животе мужчины, стенка кишечника прогнила, и металлический инструмент провалился внутрь, образовав затор.

— Когда это выяснилось, папу тут же увезли на экстренную операцию. Он тогда только маме сказал, что случилось, и попросил нам с сестрой ничего не говорить, — вспоминает Гарик Мурадян. — Отец уже знал, что из больницы он живым не выйдет, что это конец.

Похоронив мужчину, семья Мурадян решила не оставлять это без разбирательства. Лилия Мурадян нашла адвокатов и обратилась в следком.

— Теоретически, в действиях врачей усматривается состав преступления — неосторожное причинение смерти вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей. Но к тому моменту сроки давности вышли, да и врач, который оперировал Карена, уже умер, — рассказала Оксана Кокорина. — Но в рамках доследственной проверки провели судебно-медицинскую экспертизу — что нам и было нужно. И независимая комиссия доказала: действительно, смерть мужчины наступила из-за забытого в его животе зажима.

Истец просила взыскать с больницы 2 миллиона рублей. Но суд, учитывая то, что вред мужчине причинен по неосторожности, а также другие обстоятельства, удовлетворил иск частично — на полмиллиона.

— Эти деньги пойдут на кредиты и страховку, которые остались после смерти отца, — отмечает Гарик Мурадян. — Он был главным кормильцем семьи и умер из-за ошибки врачей. А ведь его не один человек оперировал! Могли — и должны были — быть аккуратны! Надеюсь, после этой истории все будут еще внимательнее относиться к своим обязанностям.