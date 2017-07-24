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16:25 (мск), источник: АиФ Казань

На 69-м году жизни скончался зампредседателя ТПП РТ Валерий Герасимов

Валерий Герасимов был заместителем председателя Торгово-промышленной палаты РТ с 1995 года до дня смерти.

Зампредседателя Торгово-промышленной палаты РТ Валерий Герасимов скончался на 69 году жизни, сообщается на сайте ТПП РТ.

«Коллектив Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан выражает глубокое и искреннее соболезнование близким Герасимова Валерия Анатольевича, заместителя председателя ТПП РТ, в связи с его безвременной кончиной. Это тяжелая потеря и невосполнимая утрата для всех, кто знал Валерия Анатольевича и работал вместе с ним. Разделяем горе родных и близких, скорбим вместе с друзьями и соратниками, — выразил соболезнования ШамильАгеев.

Отметим, что Валерий Герасимов был заместителем председателя Торгово-промышленной палаты РТ с 1995 года до самой смерти.

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