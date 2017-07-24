На 69-м году жизни скончался зампредседателя ТПП РТ Валерий Герасимов

«Коллектив Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан выражает глубокое и искреннее соболезнование близким Герасимова Валерия Анатольевича, заместителя председателя ТПП РТ, в связи с его безвременной кончиной. Это тяжелая потеря и невосполнимая утрата для всех, кто знал Валерия Анатольевича и работал вместе с ним. Разделяем горе родных и близких, скорбим вместе с друзьями и соратниками, — выразил соболезнования ШамильАгеев.