Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии Эрхарт

Источник: AP 2017

Однако всего этого могло и не случиться. Первая встреча Амелии с самолетом впечатления на десятилетнюю девочку не произвела. «Это было нечто, сделанное из ржавых тросов и дерева, и совсем не выглядело интересным», — вспоминала она.

Источник: Radcliffe College

С другой стороны, полученное Эрхарт воспитание (им с сестрой предоставляли куда больше свободы в выборе увлечений, чем было принято, а сама она была «заводилой») позволяло желать большего, чем досталось на долю их матери или бабушек.

Борьбе за право женщин выбирать, чем заниматься по жизни, Эрхарт уделяла немало внимания.

Амелия могла посвятить себя медицине, как Флоренс Найтингейл, — такое впечатление на нее произвели раненые в Первой мировой, — но недалеко от госпиталя, где она работала медсестрой, находился военный аэродром, и увиденное там изменило планы Эрхарт.

Источник: AP 2017

Первый же полет, правда, в качестве пассажира, поразил Амелию настолько, что она поняла, что должна летать сама. Но это был 1919 год, и мест, где можно было выучиться на летчика, тем более женщине, было немного.

Вместе с тем, дело это было затратное: хочешь летать — покупай себе самолет.

В общем-то, Амелия родилась в довольно благополучной семье — адвоката и дочери судьи — но со временем отец начал выпивать, его карьера пошла на спад, семья развалилась и Эрхарт пришлось нелегко.

На свой первый аппарат — подержанный ярко-желтый биплан «Канарейка» — ей удалось накопить в 1921 году. На нем она установила свой первый рекорд по набранной высоте среди женщин — 4200 метров. Ради этого и следующих самолетов ей приходилось немало работать на земле: она работала в госпитале, играла на банджо (этому научилась, пролежав два месяца в больнице во времена испанки), фотографировала, работала оператором в кино, преподавала и даже водила грузовик.

Источник: AP 2017

Но не вся жизнь Эрхарт крутилась вокруг самолетов: она успела окончить хороший колледж и Колумбийский университет. Любила читать, самостоятельно изучала механику, знала несколько языков, французскую литературу.

Читайте также Первые женщины-рекордсмены в истории мировой авиации

Иногда ее молодость и красоту использовали в почти дипломатических целях — впервые слава к ней пришла после первого (для нее и женщин вообще) перелета через Атлантику. Название самолета («Дружба») и маршрут (США — Великобритания) должны были показать добрые отношения между странами, а участие женщины, ее внешность и манеры добавить событию внимания публики. Несмотря на то, что Эрхарт позиционировали как пилота, сама она от любого участия в полете открещивалась: «Меня везли, как мешок с картошкой».

Отыграться ей удалось на втором трансатлантической перелете — здесь уже даже недоброжелатели и конкуренты, которых, как водится, было немало, не могли назвать ее неумехой. Вылетев с Ньюфаундленда 20 мая 1932 года (ровно через пять лет, день в день, после первого одиночного полета через Атлантический океан Чарльза Линдберга), она столкнулись и со штормами, и с обледенением самолета, и с отказом приборов, но смогла довести машину до Европы — Северной Ирландии. Затем последовали и трансконтинентальные перелеты с рекордами времени, и полет через Тихий океан, для которого ей пришлось запрашивать особое разрешение: после гибели нескольких пилотов в попытке пересечь океан американское правительство запретило дальнейшие полеты.

Источник: AP 2017

Свою необычную славу летчицы (а Эрхарт с радостью принимали в высших кругах по разные стороны Атлантики), она использовала для поддержки положения женщин в обществе. Перелетом через океан она показала, что даже в такой опасной работе женщины могут выступать с мужчинами на равных. Свою самостоятельность она поддерживала и в браке со своим «пресс-агентом» и деловым партнером Джорджем Путнамом, настаивая на равноправии сторон.

Эрхарт активно выступала за развитие авиации, появление регулярных летных маршрутов, то есть превращение полетов из забавы смельчаков в очередной способ передвижения. Она стала одним из инициаторов создания организации женщин-летчиц «Девяносто девять» — по числу первых членов (объединение действует и сегодня, поддерживает будущих летчиц и содержит музей Эрхарт как своего первого президента).

Последним полетом для Амелии стала попытка облететь вокруг света в 1937 году. Вместе со штурманом Фредом Нунаном они вылетели из Калифорнии, пересекли Атлантический океан, пролетели над Африкой, Аравией и Юго-Восточной Азией. Взлетев с Новой Гвинеи после очередной дозаправки, они должны были найти Хауленд — небольшой островок в центре Тихого океана, где специально для них построили взлетно-посадочную полосу.

Для навигационных приборов того времени найти такой маленький остров было непростой задачей. Связь с самолетом была плохой, и, несмотря на все сигналы с суши и с кораблей, на остров самолет так и не прибыл. Через полгода после получения последней радиограммы Эрхарт и Нунана их официально признали пропавшими без вести. Исчезновение такой знаменитости, особенно при том, что ни тел, ни обломков самолета так и не нашли, породило множество версий и слухов. Поиски каких-либо доказательств крушения или свидетельств дальнейшей судьбы летчицы продолжаются до сих пор.

В записке мужу, оставленной на случай, если из полета она не вернется, Эрхарт писала, что прекрасно осознает опасность: «Я хочу сделать это, просто потому что хочу это сделать. Женщины должны пробовать, так же, как пробуют мужчины. Если их постигает неудача, она должна служить вызовом для других».