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17:13 (мск), источник: Деловое сообщество

Первая в Ростове площадка для выгула собак появится в парке Островского

Другая такая площадка затем появится в парке Дружбы, а на Пушкинской улице установят диспенсеры с пакетами.

В рамках проекта «Город для тех, кто делает нас лучше» на территории парка им. Н. Островского в Ростове-на-Дону появится первая площадка для выгула собак. Об этом рассказала начальник городского управления культуры Людмила Лисицына. По ее словам, на сегодняшний день для ее установки в парке уже все готово.

Инвестором проекта компания «Mars». Площадка будет установлена в течение месяца после урегулирования правовых и организационных моментов, затем ее передадут на баланс муниципалитета.

Отметим, что также в качестве места для оборудования такой площадки рассматривается парк Дружба в Северном жилом массиве, а на Пушкинской улице появятся диспенсеры с пакетами и урны для уборки за собаками.

«Мы должны создать все условия жителям донской столицы, чтобы они имели возможность и право культурно выгуливать своих подопечных», — сообщила заместитель главы администрации по социальным вопросам Елена Кожухова.

Целью проекта «Город для тех, кто делает нас лучше» является благоустройство городских парков и скверов, а также создание благоприятных условий для ответственного владения домашними животными.

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