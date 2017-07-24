Первая в Ростове площадка для выгула собак появится в парке Островского
Другая такая площадка затем появится в парке Дружбы, а на Пушкинской улице установят диспенсеры с пакетами.
Другая такая площадка затем появится в парке Дружбы, а на Пушкинской улице установят диспенсеры с пакетами.
В рамках проекта «Город для тех, кто делает нас лучше» на территории парка им. Н. Островского в
Инвестором проекта компания «Mars». Площадка будет установлена в течение месяца после урегулирования правовых и организационных моментов, затем ее передадут на баланс муниципалитета.
Отметим, что также в качестве места для оборудования такой площадки рассматривается парк Дружба в Северном жилом массиве, а на Пушкинской улице появятся диспенсеры с пакетами и урны для уборки за собаками.
«Мы должны создать все условия жителям донской столицы, чтобы они имели возможность и право культурно выгуливать своих подопечных», — сообщила заместитель главы администрации по социальным вопросам Елена Кожухова.
Целью проекта «Город для тех, кто делает нас лучше» является благоустройство городских парков и скверов, а также создание благоприятных условий для ответственного владения домашними животными.