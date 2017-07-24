Первая в Ростове площадка для выгула собак появится в парке Островского

В рамках проекта «Город для тех, кто делает нас лучше» на территории парка им. Н. Островского в Ростове-на-Дону появится первая площадка для выгула собак. Об этом рассказала начальник городского управления культуры Людмила Лисицына. По ее словам, на сегодняшний день для ее установки в парке уже все готово.

Инвестором проекта компания «Mars». Площадка будет установлена в течение месяца после урегулирования правовых и организационных моментов, затем ее передадут на баланс муниципалитета.

Отметим, что также в качестве места для оборудования такой площадки рассматривается парк Дружба в Северном жилом массиве, а на Пушкинской улице появятся диспенсеры с пакетами и урны для уборки за собаками.

«Мы должны создать все условия жителям донской столицы, чтобы они имели возможность и право культурно выгуливать своих подопечных», — сообщила заместитель главы администрации по социальным вопросам Елена Кожухова.