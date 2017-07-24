Подъезд к станице Грушевской от трассы «Дон» реконструируют
На выполнение работ выделяется 185 млн рублей.
На выполнение работ выделяется 185 млн рублей.
Подъезд от трассы М-4 «Дон» к станице Грушевской Аксайского района Ростовской области планируется реконструировать.
Как сообщает RosTender.info, тендер на проведение реконструкции дороги объявило управление коммунального и дорожного хозяйства администрация Аксайского района.
Исходя из конкурсной документации, протяженность реконструируемого участка составит 2,9 км. Работы должны быть завершены к середине декабря 2018 года. На их выполнение выделяется 185 млн рублей.