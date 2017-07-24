Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
В РФ самолет экстренно приземлился из-за действий пассажира
Дачники попали под вторую «амнистию»
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Первые женщины-рекордсмены в истории мировой авиацииИх истории - к 120-летию со дня рождения легендарной летчицы Амелии Эрхарт.
Умер 88-летний Клод Риш
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В России готовится масштабная реформа регистрации автомобилей
Британские ученые: долгое вождение снижает IQ
Волочкова окунулась в море в откровенном купальнике - СМИ
В Одессе пассажира выгнали из-за украинского языка
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кравчук: Российская власть делает большую историческую ошибку
В ЛНР сказали, как бойцы ВСУ продают свои позиции
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Политические битвы
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
16:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

Эксперт КФУ: Бояться спиннера не стоит

Доцент кафедры психологии личности Института психологии и образования КФУ Камиль Насибуллов считает, что спиннер — это обычная детская мода.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). На сегодняшний день спиннер является одной из самых популярных игрушек в России и во всем мире. Популярность ее значительно усилилась в связи с тем, что в СМИ появились публикации, из которых следует, что спиннер помогает детям справиться с синдромом гиперактивности и дефицита внимания (СДВГ). А в Рособрнадзоре считают, что «агрессивное продвижение в детской и подростковой среде спиннера» может нанести вред здоровью. Поэтому ведомство выступило с инициативой проверить их безопасность, сообщается на сайте КФУ.

Спиннер — это маленький пропеллер из трех лопастей, посаженных на подшипник. Как следствие, его можно крутить между пальцами или на одном пальце, а некоторые даже умеют перебрасывать раскрученный спиннер с пальца на палец, жонглировать им, раскручивать на остром носу своей туфли или просто на собственном носу.

Доцент кафедры психологии личности Института психологии и образования КФУ Камиль Насибуллов считает, что спиннер — это обычная детская мода. По его словам, дети регулярно «западают» на яркие необычные вещи. С другой стороны, по мнению эксперта, вращательные движения спиннера приводят к стабилизации психики путем концентрации внимания на повторяющемся движении. Суть этой игрушки в том, что она, в принципе, призвана занять руки ребенка. Считается, что если тело занято какой-то механической работой, то человеку легче сосредоточиться на работе умственной.

«В плане угрозы я бы не стал рассматривать эту игрушку. Если ребенок взволнован, то таким образом он в определенной мере может понизить тревожность. Это, скорее, естественный культурный механизм в форме игры, обеспечивающий устойчивость и самоорганизацию психики. Существуют и патологические формы компенсации внутренней тревоги, к которым нужно относиться более серьезно. В этих случаях стереотипные действия приобретают характер навязчивых, с которыми человек не может самостоятельно справиться. Например, начинает дергаться глаз, заикаться в минуты волнения, совершает повторяющиеся жесты и т. д.», — поясняет Камиль Насибуллов.

Что касается инициативы Рособрнадзора, то, по мнению Камиля Исхаковича, она должна получить научное подтверждение.

«Насколько я знаю, никаких серьезных исследований по этому поводу не проводилось, и никто сегодня не может с уверенностью утверждать о вреде этой игрушки. Вместе с тем неплохо, что государство хочет отреагировать на существующее общественное беспокойство», — отмечает эксперт. По его словам, все предположения — как польза, так и вред спиннера — находятся на уровне гипотез.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Фольклорные ансамбли Альметьевского района выступили на празднике чувашской культуры «Акатуй»
Reuters: ФРГ предложила расширить санкции из-за турбин Siemens
Закон об отмене бесплатного багажа притормозили в Совфеде
Доход ректора Горного университета в 30 р. превысил его зарплату
Валерий Карпин прекратил работу на телеканале «Матч ТВ»
Совет судей оценил свадьбу дочери коллеги в Краснодаре
«Недетский разговор» с Путиным собрал в Сети 6 млн просмотров
Microsoft похоронит Paint
Спорт
«Спартак» забуксовал на старте. В чем причины Если отталкиваться исключительно от результата, чемпион России провалил стартовый отрезок, и другого слова тут не подберешь
Авто
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч В объяснительной записке работник организации просит не наказывать его, так как на место пожара он «прилетел» за 2 минуты
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФРС поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, подчеркнув «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Выпускнице, разоблачившей «липовую» медалистку, грозит суд Скандал, который произошел в конце июня в Адыгее, похоже, разгорается с новой силой.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь