Эксперт КФУ: Бояться спиннера не стоит

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). На сегодняшний день спиннер является одной из самых популярных игрушек в России и во всем мире. Популярность ее значительно усилилась в связи с тем, что в СМИ появились публикации, из которых следует, что спиннер помогает детям справиться с синдромом гиперактивности и дефицита внимания (СДВГ). А в Рособрнадзоре считают, что «агрессивное продвижение в детской и подростковой среде спиннера» может нанести вред здоровью. Поэтому ведомство выступило с инициативой проверить их безопасность, сообщается на сайте КФУ.

Спиннер — это маленький пропеллер из трех лопастей, посаженных на подшипник. Как следствие, его можно крутить между пальцами или на одном пальце, а некоторые даже умеют перебрасывать раскрученный спиннер с пальца на палец, жонглировать им, раскручивать на остром носу своей туфли или просто на собственном носу.

Доцент кафедры психологии личности Института психологии и образования КФУ Камиль Насибуллов считает, что спиннер — это обычная детская мода. По его словам, дети регулярно «западают» на яркие необычные вещи. С другой стороны, по мнению эксперта, вращательные движения спиннера приводят к стабилизации психики путем концентрации внимания на повторяющемся движении. Суть этой игрушки в том, что она, в принципе, призвана занять руки ребенка. Считается, что если тело занято какой-то механической работой, то человеку легче сосредоточиться на работе умственной.

«В плане угрозы я бы не стал рассматривать эту игрушку. Если ребенок взволнован, то таким образом он в определенной мере может понизить тревожность. Это, скорее, естественный культурный механизм в форме игры, обеспечивающий устойчивость и самоорганизацию психики. Существуют и патологические формы компенсации внутренней тревоги, к которым нужно относиться более серьезно. В этих случаях стереотипные действия приобретают характер навязчивых, с которыми человек не может самостоятельно справиться. Например, начинает дергаться глаз, заикаться в минуты волнения, совершает повторяющиеся жесты и т. д. », — поясняет Камиль Насибуллов.

Что касается инициативы Рособрнадзора, то, по мнению Камиля Исхаковича, она должна получить научное подтверждение.