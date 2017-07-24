Глава комитета Госдумы: Крым будет с чистой водой, мы решаем эту проблему

«Проблемы (водоочистки — ред.) в некоторых регионах у нас близки к трагическим. Крымчане тоже меня поймут, там проблема очень серьезная. Но море — это не помойка. Оно должно быть чистым, лечебным. Этот процесс уже сдвигается с “мертвой точки”. Мы решаем эти проблемы. Крымчане у нас будут с водой», — подчеркнула Хованская.
Она отметила, что острее всего проблема питьевого водоснабжения стоит в Восточном Крыму. Сегодня предпринимаются меры для улучшения ситуации с водоснабжением в этом регионе.
«Я очень надеюсь, что Крым будет не только всероссийской здравницей, а что туда захотят приезжать туристы из Западной Европы», — добавила председатель профильного комитета Госдумы.