Глава комитета Госдумы: Крым будет с чистой водой, мы решаем эту проблему

«Проблемы (водоочистки — ред.) в некоторых регионах у нас близки к трагическим. Крымчане тоже меня поймут, там проблема очень серьезная. Но море — это не помойка. Оно должно быть чистым, лечебным. Этот процесс уже сдвигается с “мертвой точки”. Мы решаем эти проблемы. Крымчане у нас будут с водой», — подчеркнула Хованская.