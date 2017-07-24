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17:58 (мск), источник: РИА Крым

Глава комитета Госдумы: Крым будет с чистой водой, мы решаем эту проблему

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости (Крым). Решение острой для Крыма проблемы водоочистки сдвинулось с «мертвой точки», заявила председатель парламентского комитета Галина Хованская в ходе видеомоста Москва — Симферополь в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в столице Республики.

Источник: РИА "Новости"

«Проблемы (водоочистки — ред.) в некоторых регионах у нас близки к трагическим. Крымчане тоже меня поймут, там проблема очень серьезная. Но море — это не помойка. Оно должно быть чистым, лечебным. Этот процесс уже сдвигается с “мертвой точки”. Мы решаем эти проблемы. Крымчане у нас будут с водой», — подчеркнула Хованская.

Она отметила, что острее всего проблема питьевого водоснабжения стоит в Восточном Крыму. Сегодня предпринимаются меры для улучшения ситуации с водоснабжением в этом регионе.

«Я очень надеюсь, что Крым будет не только всероссийской здравницей, а что туда захотят приезжать туристы из Западной Европы», — добавила председатель профильного комитета Госдумы.

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