В Дзержинском районе Волгограда откроют паркур-площадку.

В сквере «Семейный», который находится по ул. 8-й воздушной армии в Дзержинском районе Волгограда, состоится открытие первой паркур-площадки в городе. В рамках торжественного мероприятия 25 июля пройдет паркур-баттл между основателями движения в России и школой паркура и трикинга.

В соревновании примут участие команды The Tracers и Адреналин (Волгоград). Поболеть за своих спортсменов и просто насладиться блестящим исполнением трюков можно будет с 12.00. А после баттла каждый сможет принять участие в мастер-классе от гуру паркура и присоединиться к уличному движению.