В Дзержинском районе Волгограда откроют паркур-площадку
В Дзержинском районе Волгограда откроют
В Дзержинском районе Волгограда откроют
В сквере «Семейный», который находится по ул. 8-й воздушной армии в Дзержинском районе Волгограда, состоится открытие первой
В соревновании примут участие команды The Tracers и Адреналин (Волгоград). Поболеть за своих спортсменов и просто насладиться блестящим исполнением трюков можно будет с 12.00. А после баттла каждый сможет принять участие в
Добавим, площадка построена при поддержке благотворительных фондов компании «Макдоналдс» и Елены Исинбаевой.