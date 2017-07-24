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17:15 (мск), источник: РИАЦ

В Дзержинском районе Волгограда откроют паркур-площадку

В Дзержинском районе Волгограда откроют паркур-площадку.

Источник: РИАЦ

В сквере «Семейный», который находится по ул. 8-й воздушной армии в Дзержинском районе Волгограда, состоится открытие первой паркур-площадки в городе. В рамках торжественного мероприятия 25 июля пройдет паркур-баттл между основателями движения в России и школой паркура и трикинга.

В соревновании примут участие команды The Tracers и Адреналин (Волгоград). Поболеть за своих спортсменов и просто насладиться блестящим исполнением трюков можно будет с 12.00. А после баттла каждый сможет принять участие в мастер-классе от гуру паркура и присоединиться к уличному движению.

Добавим, площадка построена при поддержке благотворительных фондов компании «Макдоналдс» и Елены Исинбаевой.

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