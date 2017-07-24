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17:16 (мск), источник: РИАЦ

Синоптики снова прогнозируют в Волгограде дождь и грозы

Волгоградскую жару немного остудят осадки, которые ожидаются в регионе в ближайшие два дня.

Источник: РИАЦ

По сообщениям Волгоградского ЦГМС, завтра, 25 июля в районах области местами пройдут кратковременные дожди, они будут сопровождаться грозами. Ветер — восточных направлений 6−11м/с, местами при грозах порывы 13−18м/с. Температура воздуха: ночью +15…+20ºС, местами до +11ºС; днем +25…+30С, местами до +35ºС.

В Волгограде во вторник столбик термометра в дневное время достигнет +29…+31ºС. Днем прогнозируется кратковременный дождь, который продолжится в ночь на 26 июля. Ночные осадки с грозами не исключены и по области. 26 июля температура воздуха ночью составит +18…+23ºС, местами до +13ºС, днем +29…+34ºС, местами до +37ºС. Такая же погода ожидается и в Волгограде.

В среду осадков по области не ожидается, днем воздух прогреется до +30…+35ºС, местами до +38ºС. В Волгограде будет также солнечно, столбик термометра будет держаться на отметках +34…+36ºС.

Синоптики предупредили волгоградцев о том, что в большинстве районов южной половины Волгоградской области, в Волгограде и отдельных районах северной половины области (Палласовский, Николаевский, Старополтавский, Быковский) ожидается сохранение чрезвычайной пожароопасности. В большинстве районов северной половины области ожидается высокая пожароопасность — 4 класс горимости леса.

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