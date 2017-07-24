Волгоградская область лидирует по числу земских докторов и фельдшеров

По оценке экспертов, в областном здравоохранении работают только 24% специалистов, чей возраст не превышает 35 лет. Для обновления кадров государство делает ставку на долгосрочную перспективу и привлечение молодых специалистов. В этом году в Волгоградской области медицинские вузы выпустят 103 интерна и 30 ординаторов, большинство отправятся на работу в сельские поселения.

Нина Черняева, депутат Государственной Думы: «В Волгоградской области система здравоохранения не стоит на месте. Она активно развивается. Безусловно, и укомплектованность штатами — это основная, наверное, задача на сегодняшний день. Конечно, успешно работает у нас, и мы лидеры по программе “Земский фельдшер”. Но, естественно, как и в “Земском докторе”, в “Земском фельдшере” есть люди, которые не остались, расторгли договоры. Если по фельдшерам, то это меньше 5%, а врачи — около 7−10%. И наша основная задача, в целом, заинтересовать остаться медицинских работников в той или иной местности».