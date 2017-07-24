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17:17 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Волгоградская область лидирует по числу земских докторов и фельдшеров

24 июля в Волгограде прошла видеоконференция с руководителями больниц региона. Разговор шел об уровне, качестве и доступности медицинских услуг, а также о необходимости продления программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

По оценке экспертов, в областном здравоохранении работают только 24% специалистов, чей возраст не превышает 35 лет. Для обновления кадров государство делает ставку на долгосрочную перспективу и привлечение молодых специалистов. В этом году в Волгоградской области медицинские вузы выпустят 103 интерна и 30 ординаторов, большинство отправятся на работу в сельские поселения.

Благодаря программе «Земский доктор» за пять лет более 24 тысяч врачей нашли себе работу в сельской глубинке. А участники проекта «Земский фельдшер» получают единовременную выплату 500 тысяч рублей.

Нина Черняева, депутат Государственной Думы: «В Волгоградской области система здравоохранения не стоит на месте. Она активно развивается. Безусловно, и укомплектованность штатами — это основная, наверное, задача на сегодняшний день. Конечно, успешно работает у нас, и мы лидеры по программе “Земский фельдшер”. Но, естественно, как и в “Земском докторе”, в “Земском фельдшере” есть люди, которые не остались, расторгли договоры. Если по фельдшерам, то это меньше 5%, а врачи — около 7−10%. И наша основная задача, в целом, заинтересовать остаться медицинских работников в той или иной местности».

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