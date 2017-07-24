В Молдове объявлен желтый код из-за засухи
На всей территории Республики Молдова до 2 августа объявлен желтый код метоопасности в связи с засухой, сообщает Actualitati.md.
На всей территории Республики Молдова до 2 августа объявлен желтый код метоопасности в связи с засухой, сообщает Actualitati.md.
Сотрудники государственной гидрометеорологической службы отмечают снижение уровня воды в реках и озерах страны в связи с жаркой погодой.
Кроме этого, в Кишиневе до 21:00 объявлен желтый код в связи с высоким уровнем загрязнения воздуха, сообщает newsmaker.md.
Концентрация оксида азота в воздухе превышает норму в3,9 раз,
Врачи рекомендует гражданам в зной потреблять в большом количестве воду, овощи и фрукты.