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18:15 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове объявлен желтый код из-за засухи

На всей территории Республики Молдова до 2 августа объявлен желтый код метоопасности в связи с засухой, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Сотрудники государственной гидрометеорологической службы отмечают снижение уровня воды в реках и озерах страны в связи с жаркой погодой.

Кроме этого, в Кишиневе до 21:00 объявлен желтый код в связи с высоким уровнем загрязнения воздуха, сообщает newsmaker.md.

Концентрация оксида азота в воздухе превышает норму в3,9 раз, ииз-за отсутствия ветра и осадков в ближайшие часы загрязнение не рассосется, сообщает гидрометеослужба.

Врачи рекомендует гражданам в зной потреблять в большом количестве воду, овощи и фрукты.

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