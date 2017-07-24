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18:24 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе беременная женщина украла детскую коляску

Курьезную ситуацию запечатлела видеокамера, установленная в одной из столичных многоэтажек.

Источник: Actualitati.md

На кадрах видно, как следом за одним из жильцов дома в подъезд заходят две женщины, одна из которых в интересном положении. Увидев добычу женщины поспешно выходят из подъезда.

По предварительным оценкам, ущерб от кражи составил 4000 леев.

В случае, если женщины, попавшие на видео будут признаны виновными, им грозит штраф от 13 000 до 27 000 леев, от 180 до 240 часов исправительных работ, или до четырёх лет лишения свободы.

Узнавших нарушительниц закона просят сообщит об этом по телефону 0 691 50 993.

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