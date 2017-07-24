В День ВМФ назначат дополнительные поезда в Балтийск
В связи с этим 30 июля отменят дизельный состав.
В связи с этим 30 июля отменят дизельный состав.
В День ВМФ, 30 июля, в Балтийск и Черняховск назначат дополнительные поезда. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.
С Южного вокзала в Балтийск составы станут отправляться в 7:35 и 8:10. Причём первый рейс будет обслуживать рельсобус с тремя вагонами, остальные — шестивагонными поездами. С Северного — в 8:45. Этот поезд поедет с минимальным количеством остановок на пути следования.
Обратно из Балтийска в Калининград (до Южного вокзала) поезда отправятся в 14:00, 16:00 и 18:30. В компании отмечают, что
В связи с проведением праздничных мероприятий поезда из Калининграда в Черняховск и обратно (время отправления из областного центра в 8:50, из Черняховска — в 12:40) переносятся на субботу, 29 июля.