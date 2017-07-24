В День ВМФ назначат дополнительные поезда в Балтийск

Источник: Калининград.Ru

В День ВМФ, 30 июля, в Балтийск и Черняховск назначат дополнительные поезда. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.

С Южного вокзала в Балтийск составы станут отправляться в 7:35 и 8:10. Причём первый рейс будет обслуживать рельсобус с тремя вагонами, остальные — шестивагонными поездами. С Северного — в 8:45. Этот поезд поедет с минимальным количеством остановок на пути следования.

Обратно из Балтийска в Калининград (до Южного вокзала) поезда отправятся в 14:00, 16:00 и 18:30. В компании отмечают, что из-за назначения дополнительного транспорта 30 июля отменят дизель-поезда из Калининграда в 9:05 и из Балтийска — в 16:35.