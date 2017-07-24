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20:57 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Эпидемиологи: в Ростове зарегистрирован сезонный подъём энтеровирусной инфекции

В донской столице врачи отмечают сезонный подъём энтеровирусной инфекции. Сегодня сообщение об этом появилось на официальном сайте городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко со ссылкой на центр гигиены и эпидемиологии Ростова-на-Дону.

Источник: РИА "Новости"

Как говорят эпидемиологи, в основном болеют дети дошкольного возраста. Уже зарегистрированы случаи энтеровирусной инфекции в детских садах. Заражение происходит контактно-бытовым путем, через воду и продукты питания. Также очень часто заражение происходит при купании в открытых водоемах. Заболевание начинается остро: с высокой температуры и головной боли; появляется сыпь на руках, ногах, вокруг и внутри полости рта; могут развиться судороги.

Энтеровирусная инфекция характеризуется разнообразием клинических проявлений, говорят врачи: менингит, конъюктивит, увеит, синдром острого вялого паралича.

Врачи напоминают о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены. При проявлении первых симптомах заболевания необходимо обращаться к врачу.

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