Эпидемиологи: в Ростове зарегистрирован сезонный подъём энтеровирусной инфекции

Как говорят эпидемиологи, в основном болеют дети дошкольного возраста. Уже зарегистрированы случаи энтеровирусной инфекции в детских садах. Заражение происходит контактно-бытовым путем, через воду и продукты питания. Также очень часто заражение происходит при купании в открытых водоемах. Заболевание начинается остро: с высокой температуры и головной боли; появляется сыпь на руках, ногах, вокруг и внутри полости рта; могут развиться судороги.