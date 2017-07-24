В казанской городской больнице № 18 открылся диагностический центр
Центр появился благодаря
Центр появился благодаря
(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). В Центральной городской клинической больнице № 18 открылся диагностический центр. В частности, на базе центра появился кабинет
«Порядка 480 пациентов в год проходят диагностику в 18-й горбольнице. Чтобы сегодня оказывать медицинские услуги по мировым стандартам, необходимо такое дорогостоящее оборудование. В республике многое сегодня делается, многое покупается. Но сразу всех обеспечить оборудованием невозможно. И руководство республики, Минздрав РТ ищет разные варианты механизмов, как решить проблему с оснащением больниц нужным оборудованием. Сегодня мы видим механизм
Также в центре проводят онкопоиск по «золотым стандартам» медицины, гистеросальпинографию без боли, «виртуальную» колоноскопию, делают МРТ детям с самого рождения без наркоза и динамическое МРТ сердца.
К слову,
Отметим, что такие центры уже открылись в Бугульме, Елабуге и Чистополе. Осенью Минздрав РТ планирует открыть диагностический центр в Зеленодольске.