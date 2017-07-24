В казанской городской больнице № 18 открылся диагностический центр

«Порядка 480 пациентов в год проходят диагностику в 18-й горбольнице. Чтобы сегодня оказывать медицинские услуги по мировым стандартам, необходимо такое дорогостоящее оборудование. В республике многое сегодня делается, многое покупается. Но сразу всех обеспечить оборудованием невозможно. И руководство республики, Минздрав РТ ищет разные варианты механизмов, как решить проблему с оснащением больниц нужным оборудованием. Сегодня мы видим механизм частно-государственного партнерства. Сегодня в нашей больнице нет ни одного пациента, который бы нуждался в обследованиях и не получил бы их. Сегодня мы совместно с партнерами повышаем доступность высокотехнологичной медицинской помощи для населения Казани и Татарстана», — отметил главврач ГКБ № 18 Казани Ринат Залалдинов.