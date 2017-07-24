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17:35 (мск), источник: ИА Татар-информ

В казанской городской больнице № 18 открылся диагностический центр

Центр появился благодаря частно-государственному партнерству.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). В Центральной городской клинической больнице № 18 открылся диагностический центр. В частности, на базе центра появился кабинет магнитно-резонансной томографии, оснащенный уникальной технологией — Tim и Dot, которая позволяет проводить непрерывное сканирование областей тела без вреда для здоровья. Центр появился благодаря частно-государственному партнерству.

«Порядка 480 пациентов в год проходят диагностику в 18-й горбольнице. Чтобы сегодня оказывать медицинские услуги по мировым стандартам, необходимо такое дорогостоящее оборудование. В республике многое сегодня делается, многое покупается. Но сразу всех обеспечить оборудованием невозможно. И руководство республики, Минздрав РТ ищет разные варианты механизмов, как решить проблему с оснащением больниц нужным оборудованием. Сегодня мы видим механизм частно-государственного партнерства. Сегодня в нашей больнице нет ни одного пациента, который бы нуждался в обследованиях и не получил бы их. Сегодня мы совместно с партнерами повышаем доступность высокотехнологичной медицинской помощи для населения Казани и Татарстана», — отметил главврач ГКБ № 18 Казани Ринат Залалдинов.

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Также в центре проводят онкопоиск по «золотым стандартам» медицины, гистеросальпинографию без боли, «виртуальную» колоноскопию, делают МРТ детям с самого рождения без наркоза и динамическое МРТ сердца.

К слову, МРТ-исследования здесь проводят и для пациентов, страдающих клаустрофобией. Для этого в кабинете томографии сделали большие окна, по словам врачей, устраняющие замкнутое пространство. Здесь пациент сможет получить 3D-модель органа, который обследовали врачи.

Отметим, что такие центры уже открылись в Бугульме, Елабуге и Чистополе. Осенью Минздрав РТ планирует открыть диагностический центр в Зеленодольске.

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