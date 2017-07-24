Житель Витебска за надругательство над Государственным флагом приговорен к штрафу в 80 БВ

24 июля, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. Житель Витебска за надругательство над Государственным флагом Республики Беларусь приговорен к штрафу в 80 базовых величин, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора города Витебска Сергей Урбанович.
Суд Первомайского района города Витебска признал 44-летнего мужчину виновным в том, что вечером 2 мая он сорвал Государственный флаг Беларуси, а затем скрыл следы своего злодеяния. Установлено, что мужчина, уже будучи пьяным, приобрел спиртное в одном из продовольственных магазинов и проходил мимо Государственного флага, вывешенного у главного входа в честь 1 Мая и Дня Победы. Мужчина потянул флаг, порвав его, а также вырвал древко из крепления, на которое было прикреплено полотнище. Последнее он сорвал и бросил на землю себе под ноги. Зашел за угол дома, но вскоре вернулся, чтобы скрыть следы деяния — забрал флаг с собой и скрылся с места происшествия.
В результате проведенных разыскных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел подозреваемый был установлен. В квартире его знакомой изъято полотнище флага. По данному факту 29 мая прокуратура Витебска возбудила уголовное дело по ст. 370 УК (надругательство над Государственным флагом). Суд назначил наказание в виде штрафа в 100 базовых величин, но с учетом того, что обвиняемый уже провел двое суток под стражей, уменьшил сумму до 80 базовых (Br1,84 тыс.).
Приговор пока не вступил в законную силу.