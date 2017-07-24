Житель Витебска за надругательство над Государственным флагом приговорен к штрафу в 80 БВ

Суд Первомайского района города Витебска признал 44-летнего мужчину виновным в том, что вечером 2 мая он сорвал Государственный флаг Беларуси, а затем скрыл следы своего злодеяния. Установлено, что мужчина, уже будучи пьяным, приобрел спиртное в одном из продовольственных магазинов и проходил мимо Государственного флага, вывешенного у главного входа в честь 1 Мая и Дня Победы. Мужчина потянул флаг, порвав его, а также вырвал древко из крепления, на которое было прикреплено полотнище. Последнее он сорвал и бросил на землю себе под ноги. Зашел за угол дома, но вскоре вернулся, чтобы скрыть следы деяния — забрал флаг с собой и скрылся с места происшествия.