Задержанную в Турции с матерью девочку вернули в Россию

Он уточнил, что ребенка удалось вернуть на родину благодаря достижению договоренностей с турецкой стороной. Кадыров выразил благодарность советнику главы Чечни, депутату Госдумы Адаму Делимханову и представителю главы Чеченской Республики в Турции Айхану Эргувену Сейфеттину. «Также благодарю власти Турции за принятое гуманное решение», — написал он.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.26388888888889% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BW7k_eEnSaZ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Дорогие друзья! Хочу поделиться хорошей новостью. Совсем недавно ко мне обратился житель Саратовской области Сергей Уханов. В своём видеообращении он просил меня помочь вернуть из Турции его шестилетнюю дочь, задержанную вместе с матерью и ее гражданским мужем с поддельными паспортами на границе с Сирией. Я сразу же поручил своим представителям заняться изучением обстоятельств и сделать всё возможное для вызволения и возвращения девочки. Благодаря предпринятым мерам, с турецкой стороной достигнута договоренность о возвращении ребёнка на родину. Девочка передана родному отцу. Я выражаю благодарность дорогим БРАТЬЯМ - советнику Главы ЧР, депутату Госдумы России Адаму Делимханову @delimkhanov95 и представителю Главы ЧР в Турции Айхан Эргувен Сейфеттину @kpa_ayhan. Также благодарю власти Турции за принятое гуманное решение. #Кадыров #Россия #Чечня #Турция #Turkey</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-24T13:25:21+00:00">Июл 24 2017 в 6:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее, 14 июля, стало известно о задержании Светланы Ухановой с двумя ее дочерьми и гражданским мужем Евгением Кочаари в Турции. По данным пресс-секретаря российского посольства в Анкаре, все четверо были направлены в миграционную службу города Хаттай при незаконной попытке проникнуть на сирийскую территорию.

По словам свекра Светланы Ухановой, она вместе с детьми и гражданским мужем поехала отдыхать в Анкару в середине июня. Потом его сын Сергей Уханов выяснил, что его экс-супруга с дочерьми задержаны, сообщал RT.

Сергей Уханов 18 июля опубликовал видеообращение к Кадырову, в котором попросил главу Чечни помочь «в возвращении детей». Тот пообещал помочь, мотивируя тем, что его «лично беспокоит ситуация», когда ребенок находится рядом с людьми, пытавшимися примкнуть к запрещенному в России «Иблисскому [Исламскому] государству».