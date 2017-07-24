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18:03 (мск), источник: РБК

Задержанную в Турции с матерью девочку вернули в Россию

Шестилетняя девочка из России, задержанная в Турции вместе с сестрой, матерью и ее гражданским мужем, передана родному отцу, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram.

Он уточнил, что ребенка удалось вернуть на родину благодаря достижению договоренностей с турецкой стороной. Кадыров выразил благодарность советнику главы Чечни, депутату Госдумы Адаму Делимханову и представителю главы Чеченской Республики в Турции Айхану Эргувену Сейфеттину. «Также благодарю власти Турции за принятое гуманное решение», — написал он.

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Ранее, 14 июля, стало известно о задержании Светланы Ухановой с двумя ее дочерьми и гражданским мужем Евгением Кочаари в Турции. По данным пресс-секретаря российского посольства в Анкаре, все четверо были направлены в миграционную службу города Хаттай при незаконной попытке проникнуть на сирийскую территорию.

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По словам свекра Светланы Ухановой, она вместе с детьми и гражданским мужем поехала отдыхать в Анкару в середине июня. Потом его сын Сергей Уханов выяснил, что его экс-супруга с дочерьми задержаны, сообщал RT.

Сергей Уханов 18 июля опубликовал видеообращение к Кадырову, в котором попросил главу Чечни помочь «в возвращении детей». Тот пообещал помочь, мотивируя тем, что его «лично беспокоит ситуация», когда ребенок находится рядом с людьми, пытавшимися примкнуть к запрещенному в России «Иблисскому [Исламскому] государству».

Он также выражал уверенность, что вопросом возвращения детей на родину занимаются МИД и иные компетентные органы. При этом, по словам Сергея Уханова, российское посольство до этого неоднократно обращалось в МИД Турции, но не получало ответа.

Комментарии
1
Брис Борисович
Опять какой-то хренью,мозг заполняют.
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