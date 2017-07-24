Валдис Пельш госпитализирован в Москве
Сейчас ведущий находится в стационаре и его состояние оценивается как удовлетворительное.
Сейчас ведущий находится в стационаре и его состояние оценивается как удовлетворительное.
50-летний российский телеведущий Валдис Пельш госпитализирован. Артиста доставили в одну из лучших московских клиник.
Он почувствовал острую боль и обратился к медикам, передает Life.
Ему назначен курс интенсивной терапии. Сейчас ведущий находится в стационаре и его состояние оценивается как удовлетворительное.
Стоит отметить, что Валдис Пельш получил наибольшую известность как ведущий телепередач «Угадай мелодию» и «Розыгрыш».