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18:47 (мск), источник: Nur.kz

Валдис Пельш госпитализирован в Москве

Сейчас ведущий находится в стационаре и его состояние оценивается как удовлетворительное.

Источник: Nur.kz

50-летний российский телеведущий Валдис Пельш госпитализирован. Артиста доставили в одну из лучших московских клиник.

Он почувствовал острую боль и обратился к медикам, передает Life.

Ему назначен курс интенсивной терапии. Сейчас ведущий находится в стационаре и его состояние оценивается как удовлетворительное.

Стоит отметить, что Валдис Пельш получил наибольшую известность как ведущий телепередач «Угадай мелодию» и «Розыгрыш».

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