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18:32 (мск), источник: Publika.md

В Молдове набирает обороты стоматологический туризм

В Молдове набирает обороты стоматологический туризм. Подлечить зубы в нашу страну съезжаются туристы из Италии, Испании, Франции и Великобритании.

Источник: Publika.md

Их привлекают выгодные цены, а также качество местных медицинских услуг.

Джанет Белл приехала в Молдову по совету друга.

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«Один итальянец посоветовал нам с мужем приехать в Кишинев. Он лечил здесь зубы и остался очень доволен. Так мы решили приехать в Молдову», — сказала туристка Джанет Белл.

А Кармела Руссо приезжает в нашу страну уже третий раз.

«Врачи в Молдове не только профессионалы, они еще и очень терпеливы, в отличии от итальянских медиков», — сказала туристка Кармела Руссо.

Молдавские стоматологи говорят, что летом число клиентов возрастает. Иностранцев притягивают в том числе доступные цены.

В нашей стране уже появились компании по стоматологическому туризму. Сотрудники фирм занимаются бронированием билетов, размещением иностранцев в гостинице, а также предоставляют туристам ассистента и переводчика.

«Около 70% таких туристов — итальянцы, они больше всего расположены к такого рода поездкам. Примерно 15% — французы. Ещё 10 — испанцы и британцы», — отметил директор турагентства Михаил Черопита.

По данным одного из туроператов, только посредством его компании, услугами молдавских стоматологов за последние семь лет воспользовались более тысячи туристов.

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